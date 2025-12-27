Wpis Świątek po porażce niesie się po sieci. Tysiące reakcji

Iga Świątek bierze udział w turnieju pokazowym World Tennis Continental Cup. W pierwszym meczu pokonała Jelenę Rybakinę. Z kolei z piątku na sobotę czasu polskiego Świątek rywalizowała z Chinką Xinyu Wang. W przeszłości pokonała ją już 6:0, 6:0, ale to spotkanie potoczyło się inaczej.

Iga Świątek sensacyjnie poległa

Polka była zupełnie bezradna wobec zagrań rywalki. "Wang imponowała odwagą na korcie i nie popełniała zbyt wielu błędów. Świątek nie była w stanie znaleźć swojego rytmu i po 31 minutach przegrała seta 2:6. Obraz meczu za bardzo się nie zmienił w drugim secie" - relacjonował Aleksander Bernard na łamach Sport.pl.

Świątek często uderzała w siatkę lub wyrzucała piłkę poza kort co sprawiło, że ostatecznie Chinka pokonała Polkę 2:0 (6:2, 6:3). Mimo porażki Świątek jeszcze przed zejściem do tunelu znalazła czas dla swoich fanów. Rozdała autografy, a kibice nie mogli nacieszyć się jej obecnością.

"Niespodziewana porażka Igi Świątek z rąk Xinyu Wang w World Tennis Continental Cup, ale ona bez wątpienia jest najbardziej popularną zawodniczką tutaj w Shenzhen" - napisał na portalu X Marcus Buckland, załączając nagranie.

Iga Świątek reaguje po porażce

Iga Świątek raczej się nie przejmuje tym, przecież to część przygotowań do turnieju. Chwilę po meczu tenisistka zamieściła serię zdjęć na swoim Instagramie, które podpisała: "Robimy tu kilka fajnych rzeczy" - czytamy.

W komentarzach kibice w głównej mierze cieszą się, że znowu mogą oglądać Igę Świątek na korcie. Część fanów życzyła jej powrotu na szczyt rankingu WTA.

Dla wielu kibiców to może być zaskoczenie, że akurat tak zareagowała po porażce. Iga Świątek jest topowym sportowcem na świecie i zawsze chce zdobywać punkty, poprawiać się i wygrywać. Jak jej nie idzie, to często się denerwuje. Może zmiana podejścia dobrze wpłynie na nadchodzący sezon.