70 minut i koniec! Sensacyjna porażka Świątek w Chinach

40 - tyle dni minęło między ostatnimi meczami Igi Świątek. 16 listopada br. Polka kończyła sezon 2025, wygrywając 6:2, 6:0 z Lee Gabrielą w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Teraz Świątek przyleciała do chińskiego Shenzen, by zagrać w turnieju World Tennis Continental Cup, gdzie drużyna z Europy grała przeciwko "reszcie świata". Iga zaczęła turniej od wygranej 6:3, 6:3 nad Kazaszką Jeleną Rybakiną. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego Świątek zagrała drugi mecz w tym turnieju.

Świątek przegrała z Chinką w turnieju pokazowym. Nie przełamała jej ani razu

Rywalką Świątek na korcie w Shenzen była Chinka Xinyu Wang. Obie tenisistki grały między sobą w trzeciej rundzie Roland Garros 2023, gdy Świątek wygrała 6:0, 6:0. Spotkanie w Shenzen ułożyło się zupełnie inaczej.

Świątek zaczęła spotkanie od utrzymania swojego serwisu. Przy kolejnym gemie serwisowym Chinka przełamała Polkę i po chwili prowadziła 3:1. Wang imponowała odwagą na korcie i nie popełniała zbyt wielu błędów. Świątek nie była w stanie znaleźć swojego rytmu i po 31 minutach przegrała seta 2:6. Obraz meczu za bardzo się nie zmienił w drugim secie.

Już przy pierwszej możliwej okazji Wang przełamała Świątek i prowadziła z przewagą przełamania. Iga nie wykorzystała ani jednego break pointa w trakcie meczu, przy pięciu udanych próbach Wang. Świątek często uderzała w siatkę lub wyrzucała piłkę poza kort. Chinka wykorzystała trzecią piłkę meczową i pokonała 6:2, 6:3 Świątek. - Spora niespodzianka na korcie w Shenzen, ale Chinka na to zwycięstwo zasłużyła - mówił komentator Canal+ Sport. Cały mecz trwał 70 minut.

Przed Świątek jest jeszcze jedno spotkanie w turnieju World Tennis Continental Cup. W niedzielę Iga zagra w mikście z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem, a ich rywalami będą Jelena Rybakina i Andriej Rublow. Później Świątek uda się do Australii, gdzie w dniach 2-11 stycznia odbędzie się turniej United Cup.

W nim kadrę Polski, poza Świątek, stworzy Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński. Polska zagra w grupie F z Niemcami i Holandią.