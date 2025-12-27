Takiego meczu Świątek jeszcze nie grała. Wszystko było słychać

Sezon 2025 Iga Świątek zakończyła na drugim miejscu w rankingu WTA. Po rozegraniu aż 81 meczów udała się na zasłużone wakacje na wyspę Mauritius. Później nastąpił powrót do treningów, a w ramach przygotowań do kolejnego sezonu najlepsza polska tenisistka bierze udział w pokazowej imprezie World Tennis Continental Cup w Shenzhen.

Najpierw przegrana Świątek w singlu, a później specjalny mecz

W piątek (26 grudnia) Świątek udanie zainaugurowała zmagania w Shenzhen, pokonując Jelenę Rybakinę 6:3, 6:3. Dzień później wiceliderka światowego rankingu rozgrywała kolejne spotkanie singlowe. Tym razem jej rywalką była Xinyu Wang. Zawodniczka gospodarzy na otwarcie uległa Belindzie Bencic 6:4, 2:6, 5-10.

Świątek była faworytką, ale musiała uznać wyższość przeciwniczki, przegrywając 2:6, 3:6. Był to dla Polki zdecydowanie słabszy występ. niż w batalii z Kazaszką.

Później Świątek ponownie pojawiła się na korcie. Tym razem wzięła udział w specjalnym deblu do 10 wygranych punktów z udziałem kobiet rywalizujących na co dzień w tenisie na wózkach. 24-latka zagrała w duecie z Zhenzhen Zhu. Po drugiej stronie siatki zameldowały się Xinyu Wang oraz Ziying Wang (tegoroczna mistrzyni Wimbledonu w singlu i w deblu w tenisie na wózkach). Świątek i Zhu zwyciężyły 10-2. Całe spotkanie miało charakter rozrywkowy, a każda z zawodniczek miała przypięty mikrofon.

Oto plany Igi Świątek na najbliższy czas

Po dwóch sobotnich meczach to jeszcze nie koniec występów Świątek w Shenzhen. W niedzielę Polka ma jeszcze wystąpić w mikście razem z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem w potyczce przeciwko Jelenie Rybakinie i Rosjaninowi Andriejowi Rublowowi.

Po World Tennis Continental Cup Świątek poleci do Australii, gdzie 2 stycznia rozpocznie się United Cup, turniej drużyn mieszanych. Polacy w grupie zmierzą się z Niemcami i Holandią. W składzie naszej kadry poza Świątek znalazł się m.in. Hubert Hurkacz, który leczył kontuzję w minionych miesiącach, a ostatni mecz rozegrał 11 czerwca.