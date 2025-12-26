Wielka zmiana u Igi Świątek. Od razu to zauważyli. Sabalenka już drży

Od zakończenia turnieju WTA Finals minęły prawie dwa miesiące. W tym czasie Iga Świątek miała czas żeby odpocząć i trochę potrenować. Towarzyski turniej w chińskim Shenzen wydaje się być idealną okazją na sprawdzenie nowych i poprawionych rzeczy.

Istotna zmiana w grze Świątek

Choć pojedynek z Jeleną Rybakiną to był mecz towarzyski, w ramach pokazowej imprezy, to Świątek zaprezentowała wysoki poziom. Szczególnie dobrze wyglądała w polu serwisowym. Tutaj można było dostrzec istotną zmianę względem chociażby minionego sezonu, w którym serwis czasami szwankował.

Na twitterowym koncie Sofa Sportowa, który prowadzi były tenisista Michał Dembek, wychwycono, że Świątek inaczej się ustawia w polu serwisowym, tuż przed uderzeniem piłki. Chodzi o ustawienie nóg polskiej tenisistki. Wcześniej noga dalej od linii kortu była za bardzo odsunięta od reszty ciała. To sprawiało, że serwis był nieczysty, brakowało w nim siły lub precyzji. W Shenzen było inaczej. Noga nie uciekała, stopy były blisko siebie, jak złączone. Świątek utrzymywała stabilną i pewną pozycję, dzięki temu potrafiła zbudować sobie przewagę serwisem.

"Prawa stopa przy serwisie Igi Świątek, która zbyt mocno wysunięta nie pomagała w stabilnej pozycji przed uderzeniem piłki, to często wiązało się ze zbyt niskim punktem uderzenia serwisu. Wydaje, się, że jest w tym aspekcie poprawa, a te kilkanaście centymetrów może zrobić różnicę, która powinna dać Polce stabilność pozycji, a co za tym idzie też większą powtarzalność" - czytamy w analizie postawy Świątek w polu serwisowym.

W sobotę Świątek ma zagrać mecz z Chinką Xinyu Wang. W niedzielę ma wystąpić w pokazowym w mikście w parze z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem. Ich rywalami będą Rybakina i Andriej Rublow.

Potem polska tenisistka uda się do Australii na United Cup. Dla niej to będą nie tylko mecze w barwach reprezentacji Polski, ale też główny punkt przygotowań do wielkoszlemowego Australian Open.