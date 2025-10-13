Powrót na stronę główną
Co się dzieje z Magdą Linette? Koszmar, dwa miesiące i końca nie widać
Magda Linette dalej ma problemy. Po serii przegranych meczów przystąpiła do turnieju w Ningbo, gdzie jej pierwszą rywalką była Belinda Bencic. Polka miała momenty lepszej gry, ale nie była w stanie poważniej zagrozić Szwajcarce, która wygrała 6:3, 6:2. Co oznacza, że Linette poczeka na zwycięstwo dłużej niż dwa miesiące.
Magda Linette w meczu z Belindą Bencic w Ningbo
5 - po tylu kolejnych porażkach Magda Linette (56. WTA) przystąpiła do turnieju WTA 500 w Ningbo. Tam już w pierwszej rundzie czekało ją bardzo trudne zadanie - trafiła na rozstawioną z numerem szóstym Belindę Bencic (14. WTA), mistrzynię olimpijską z Tokio (w grze pojedynczej).

Magda Linette bez przełamania. Nie sprostała Belindzie Bencic w Ningbo

Polka zaczęła źle - przegrała pierwszy gem serwisowy i było 0:2. Niespecjalnie mogła zagrozić Szwajcarce. która w szóstym gemie miała dwa break pointy, lecz oba zmarnowała. Mimo to do końca partii przeważała, a po wygraniu własnego podania bez straty punktu ustaliła wynik na 6:3.

Bencic wygrała również cztery pierwsze akcje drugiego seta, gdy serwowała Linette. Ta była coraz bardziej bezradna i nie potrafiła odrobić strat, a następnie znowu przegrała własne podanie i jej sytuacja zrobiła się fatalna.

Magda Linette zmarnowała swoje szanse przeciw Belindzie Bencic. Dwa miesiące i licznik bije dalej

Wtedy coś drgnęło, a polska tenisista stanęła przed szansą na przełamanie wyżej notowanej rywalki. Miała dwa break pointy i oba zmarnowała, co praktycznie przekreślało jej szanse na odrobienie strat. Choć za moment 33-latka wygrała pierwszy gem w tej partii i znów pojawił się dla niej promyk nadziei.

W następnym gemie Linette bardzo mocno postawiła się Bencic. Rozegrano aż 24 punkty, z których sześć mogło dać dzielnie walczącej Polce przełamanie. Jednak żaden z nich nie okazał się szczęśliwy, a Szwajcarka była już o krok od wygranej.

Ostatecznie polska tenisistka przegrała 3:6, 2:6, mecz trwał 94 minuty. To dla niej już szósta porażka z rzędu, a od jej ostatniego zwycięstwa minęły dokładnie dwa miesiące (61 dni) - 13 sierpnia pokonała 7:6(5), 3:6. 6:3 Jessicę Pegulę w "tysięczniku" w Cincinnati. Na kolejny triumf jeszcze musi poczekać.

W drugiej rundzie zawodów WTA 500 w Ningbo Belinda Bencic na pewno zagra z kwalifikantką - albo z Julią Putincewą (69. WTA), albo z Julią Starodubcewą (131. WTA). 

