Nawet Serena Williams tego nie zrobiła! Niesamowity rekord pobity

Coco Gauff znów zwycięska! Wygrana w finałowym pojedynku turnieju WTA w Wuhan nie przyszła łatwo. 21-latka grała nierówno, była o włos od porażki w drugim secie, jednak wygrała cztery gemy z rzędu i pokonała Jessicę Pegulę 6:4, 7:5.

Gauff nie przegrała jeszcze żadnego finału rozgrywanego na kortach twardych. A było ich już dziewięć. Amerykanka w takich okolicznościach pokonała Jelenę Ostapenko, Rebekę Masarovą, Marię Sakari, dwukrotnie Karolinę Muchovą, Arynę Sabalenkę, Elinę Switolinę, Qinwen Zheng, a dziś do tej listy dołączyła Jessica Pegula.

Jak się okazuje, tak wybitna gra Coco Gauff na twardych kortach to ewenement na skalę światową! Amerykanka jest jedyną tenisistką w erze open, która wygrała swoje pierwsze dziewięć finałów na tej nawierzchni. Żadna z największych gwiazd tego sportu nie miała tak znakomitej serii występów w najważniejszych momentach. Nawet Serena Williams nie wygrała swoich pierwszych dziewięciu finałów na kortach twardych.

Historyczna jest też sama passa aż dziewięciu zwycięskich finałów na kortach twardych. Nie wydarzyło się to od dekady - w 2015 roku dokonała tego Serena Williams. 21-letnia Gauff kroczy więc po śladach największych gwiazd tenisa - a niektóre ścieżki wydeptać musi sama.

Po wygranej w Wuhan Coco Gauff umocniła się na trzecim miejscu w rankingu WTA. Strata do drugiej Igi Świątek wciąż jest spora. Jessica Pegula z kolei awansowała na miejsce piąte. Amerykanka wyprzedziła Mirrę Andriejewą, która sensacyjnie odpadła w 1/16 finału chińskiego turnieju.