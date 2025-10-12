Powrót na stronę główną
Tak wygląda ranking WTA po niesamowitym finale w Wuhan
W niedzielę 12 października dobiegł końca turniej WTA 1000 w Wuhan. To zawody, w których Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału. W nim przegrała batalię z Jasmine Paolini. Finał był pojedynkiem Amerykanek. Jessica Pegula uległa Coco Gauff 4:6, 5:7. Oto jak wygląda ranking WTA po zakończeniu turnieju WTA 1000 w Wuhan.
Od 6 do 12 października chińskie Wuhan stało się najważniejszym miejsce dla kobiecego tenisa. Najlepsze zawodniczki świata wzięły udział w turnieju, który po latach przerwy (2020-2023) odbył się po raz drugi z rzędu. Iga Świątek w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Jasmine Paolini. Do finału dotarły zaś dwie Amerykanki - Jessica Pegula i Coco Gauff. Górą była młodsza z nich, czyli Gauff. Wygrała po pasjonującym meczu 6:4, 7:5.

Tak wygląda ranking WTA po finale Pegula - Gauff w Wuhan

Liderką światowego rankingu pozostała Aryna Sabalenka (1400 punktów), która po tym, jak odpadła w półfinale w Wuhan straciła 610 punktów. Z kolei Iga Świątek (8768 punktów) zyskała 210 punktów. Polka jest wiceliderką zestawienia. Obie zawodniczki dzielą 1632 punkty.

Do Świątek zbliżyła się za to triumfatorka całego turnieju w Wuhan, czyli Coco Gauff. Za tegoroczne zwycięstwo zyskała 610 punktów i z dorobkiem 7873 punktów zajmuje trzecie miejsce na światowych listach. Kolejne miejsca zostały zdominowane przez jej rodaczki.

Stany Zjednoczone mogą być dumne z Amandy Anisimovej (4. miejsce, 5934 pkt), Jessiki Peguli (5. miejsce, 5183 pkt) i Madison Keys (7. miejsce, 4450 pkt). W czołowej dziesiątce znajdują się także dwie Rosjanki - Mirra Andriejewa i Jekaterina Aleksandrowa. W stawce są też Jasmine Paolini z Włoch i Jelena Rybakina z Kazachstanu.

  • 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 10 400
  • 2. Iga Świątek (Polska) - 8768 
  • 3. Coco Gauff (USA) - 7873
  • 4. Amanda Anisimova (USA) - 5934
  • 5. Jessica Pegula (USA) - 5183
  • 6. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4643
  • 7. Madison Keys (USA) - 4450
  • 8. Jasmine Paolini (Włochy) 4331
  • 9. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4113
  • 10. Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) - 3158

