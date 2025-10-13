Świątek podjęła wyczekiwaną decyzję. "Ten turniej jest inny"

Iga Świątek to wiceliderka światowego rankingu, która w tym roku do bogatego dorobku dopisała m.in. triumf na Wimbledonie. Znacznie gorszy rok notuje Hubert Hurkacz, który w światowym zestawieniu plasuje się dopiero na 78. miejscu. Wciąż ma problemy zdrowotne. Wygląda jednak na to, że jego fani wkrótce będą mogli się cieszyć.

Świątek zadecydowała: Zagra w United Cup. Razem z Hurkaczem

Oficjalna strona internetowa ATP potwierdziła, że Hubert Hurkacz i Iga Świątek "połączą siły podczas United Cup 2026, dzięki czemu Polska stała się pierwszą drużyną, która potwierdziła swój udział w przyszłorocznej imprezie".

United Cup to turniej doskonale znany fanom tenisa. Od 2 do 11 stycznia polski zespół wraz z 17 innymi krajami czwarty raz weźmie udział w rywalizacji, która odbywa się w Perth i Sydney. To także okazja, aby przygotować się do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w roku - Australian Open. Zawodnicy rywalizują nie tylko o co najmniej 17 milionów dolarów australijskich, ale także o 500 punktów do rankingów ATP i WTA. Polska w 2023 i 2024 roku dotarła do finału turnieju. Przegrywała jednak z Niemcami i USA.

- United Cup jest zawsze niesamowity. To zawsze niesamowite doświadczenie i po prostu zaszczyt reprezentować swój kraj, zwłaszcza u boku tak wspaniałych zawodniczek. Uwielbiam być częścią drużyny i mam wspaniałe wspomnienia z udziału w tych zawodach. Ten turniej jest inny. Dostarcza więcej emocji niż zwykłe turnieje, w których gramy w ciągu roku - powiedziała Iga Świątek, cytowana przez oficjalną stronę ATP. Najlepsza polska tenisistka nie kryła także radości związanej ze wsparciem polskich kibiców.

- Są najlepsi, ponieważ są dosłownie wszędzie. W każdym kraju, do którego jedziemy, jest wielu Polaków, a w Australii jest duża polska społeczność. Myślę, że są naprawdę zaangażowani i naprawdę w nas wierzą, a to jest najważniejsze - dodała.

Optymizmu nie ukrywa także Hurkacz. - Bardzo podoba mi się atmosfera w zespole i możliwość reprezentowania naszego kraju. Bardzo lubię przyjeżdżać do Australii i oczywiście Australijczyków. Bardzo podoba mi się tamtejsza atmosfera - stwierdził cytowany przez to samo źródło.

Dyrektor turnieju Stephen Farrow także postanowił zabrać głos: - Cieszymy się, że sześciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema Iga Świątek i Hubi Hurkacz z Polski już wcześnie zgłosili swój udział w United Cup - powiedział.