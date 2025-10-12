Szalony finał Gauff - Pegula! Co za powrót w drugim secie

Po jednej stronie siatki stanęła Coco Gauff, która ekspresowo eliminowała kolejne rywalki, a w drugiej rundzie odniosła najszybsze zwycięstwo w karierze. Po drugiej była Jessica Pegula, która ma za sobą cztery trzysetowe boje, a na kortach w Wuhanie spędziła łącznie aż dziewięć godzin. Ale zmęczenia w ogóle nie było po niej widać przez prawie cały mecz. Zabrakło mocy w końcówce.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie ma litości! W Ekstraklasie nie ma dobrego polskiego napastnika... Wstyd!

Falujący finał Gauff z Pegulą

Początek meczu w wykonaniu Gauff był piorunujący. Znakomicie grała forhendem, bekhendem, umiejętnie przyspieszała grę. Pegula próbowała wciągnąć ją w długie wymiany, ale młodsza rywalka i tak potrafiła znaleźć sposób na zagranie efektownego winnera. W mgnieniu oka było 4:1 dla trzeciej rakiety świata.

Ale potem doszło do nagłego spadku dyspozycji Gauff, który trudno racjonalnie wyjaśnić. Zaczęła seriami popełniać błędy, wahała się przed zagraniami. To Pegula wykorzystywała bezlitośnie. Sama posłała też kilka ciekawych piłek i zdołała doprowadzić do remisu 4:4.

Ale w końcówce seta Gauff wróciła do dobrego grania. Posyłała piłki z jeszcze większą mocą, Pegula miała spory problem, żeby je odebrać i odegrać. Gauff wygrała tę partię 6:4 po drugim setbolu.

Ten mecz to była sinusoida formy obu tenisistek. Falami albo zdobywały punkty, albo popełniały poważne błędy. Drugi set zaczął się koszmarnie dla Gauff. Właściwie podarowała pierwsze trzy gemy rywalce. Jej serwis zaczął szwankować. Regularnie popełniała podwójne błędy serwisowe. W samym drugim secie miała ich aż sześć. Przegrywała 0:3.

Zobacz też: Reprezentant Polski został youtuberem! "Ciężkie życie"

Wydawało się, że Pegula pójdzie za ciosem i będzie dominować w tym secie. Ale nie potrafiła wykorzystać przewagi i faktu, że Gauff zaczęła grać mniej pewnie z forhendu. Peguli nie wychodziło granie skrótem, dropshotem, Gauff regularnie dochodziła do takich piłek i była w stanie na nie odpowiedzieć. Nie dało się wywrzeć presji na Gauff. Szybko odrobiła straty i doprowadziła do remisu 3:3.

Od tego momentu znów doszło do której zapaści formy u Gauff. Pegula łatwo wygrała dwa gemy z rzędu. Ale potem jakby zaczęło brakować jej paliwa. Szarpała grę, nie kończyła długich wymian. Gauff znalazła w sobie nowe siły, lepiej grała w defensywie, odzyskała serwis. Do tego Pegula znów zaczęła popełniać proste, niewymuszone błędy.

Gauff wygrała cztery gemy z rzędu, wyszła ze stanu 3:5 do 7:5 i dzięki temu triumfowała w turnieju w Wuhanie w dwóch setach.

Turniej WTA 1000 w Wuhanie, finał:

Jessica Pegula (USA, WTA 6.) - Coco Gauff (USA, WTA 3.) 4:6, 5:7