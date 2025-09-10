Daria Abramowicz zabrała głos po ataku dronami

W nocy z wtorku 9 września na środę 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony. Kilka maszyn zostało zestrzelonych przez polskie, a także sojusznicze wojsko. To sprawa, która od rana wzbudza emocje społeczeństwa i wywołuje lawinę komentarzy. Jak odnaleźć się w tym informacyjnym chaosie? Co jest najistotniejsze w tego typu kryzysowych sytuacjach? Głos w sprawie zabrała psycholożka współpracująca z Igą Świątek Daria Abramowicz.

Daria Abramowicz zabrała głos. Chodzi o drony

Wojna w Ukrainie, a także kwestia bezpieczeństwa Polek i Polaków wywołuje wielkie emocje. Nic więc dziwnego, że w środę wspomniana Abramowicz postanowiła udostępnić na Instagramie post innej psycholożki - Joanny Gutral, która przygotowała poradnik na temat lęków i napięć związanych z wojną i konfliktami zbrojnymi.

"Ważne, zwłaszcza w kontekście wydarzeń dzisiejszej nocy" - napisała Abramowicz. Poradnik Gutral udostępniła w dwóch relacjach. Na co uwagę zwróciła cytowana psycholożka? Zwróciła uwagę na to, aby rzetelnie weryfikować źródła informacji, a także nie ulegać zbędnemu, gorączkowemu przeszukiwaniu Internetu w poszukiwaniu nowych wieści. Jedną z kluczowych kwestii, które poruszyła, jest także zachowanie spokoju i niepanikowanie.

Dr Joannę Gutral na Instagramie obserwuje ponad 59 tysięcy użytkowników. Darię Abramowicz w tym samym serwisie społecznościowym śledzi nieco ponad 41 tysięcy odbiorców.

