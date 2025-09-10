Jest awans Polaków! Tak wygląda ranking FIFA po debiucie Urbana

Za reprezentacją Polski naprawdę udane zgrupowanie. W debiucie na ławce trenerskiej Jana Urbana dość nieoczekiwanie udało się wywieść z Rotterdamu cenny remis 1:1 z Holandią. Z kolei w niedzielę nasz zespół zrewanżował się Finlandii za porażkę w Helsinkach i wygrał na Stadionie Śląskim 3:1. Dzięki temu w tabeli grupy G eliminacji do mistrzostw świata zajmuje drugie miejsce i ma tyle samo punktów (10) co prowadząca Holandia. A zatem cały czas mamy szanse na awans na mundial nawet z pierwszego miejsca. Polacy zarobili też sporo punktów do rankingu FIFA. Te jednak nie przełożą się na spektakularny awans.

Niewielki awans Polski w rankingu FIFA. Przed nami Serbia i... Rosja

W najbliższym notowaniu nasz dorobek powiększy się dokładnie o 14,9 punktu. W sumie będziemy ich mieli 1517.30. Ponieważ wrześniowa przerwa na mecze reprezentacji narodowych dobiegła końca, już teraz wiadomo, że Polacy będą zajmować 36. miejsce. Oznacza to, że względem ostatniej aktualizacji z 10 lipca przesuniemy się o zaledwie jedno miejsce w górę.

Awans ten odbędzie się kosztem Algierii, która spadnie o trzy pozycje - z 36. na 39. Tuż przed nią plasować się będą jeszcze Paragwaj i Czechy. Z kolei jedno miejsce wyżej od Polski zajmować będzie Serbia, do której będziemy tracić niespełna cztery punkt. Tuż przed nią - na 34. miejscu - znajdzie się za to... Rosja, mimo że została wykluczona z rozgrywek FIFA i UEFA i nie bierze udziału w eliminacjach do mistrzostw świata.

Zmiana lidera w rankingu FIFA. Mistrzowie świata spadają

W najbliższym notowaniu rankingu FIFA dojdzie też do zmiany lidera. Ostatnia porażka Argentyny z Ekwadorem 0:1 sprawiła, że mistrzowie świata spadną z pierwszego na trzecie miejsce. Najwyżej plasować się będą Hiszpanie, a wiceliderem będzie Francja. Kolejne miejsca zajmować będą Anglia, Portugalia i Brazylia. Dwa ostatnie zespoły względem ostatniego notowania zamienią się pozycjami. Siódma lokata przypadnie naszym eliminacyjnym rywalom - Holendrom.

Pozostałe drużyny z naszej grupy znajdą się na bardzo odległych pozycjach. Finlandia będzie 71., Litwa - 145., a Malta - 166. Oficjalna aktualizacja rankingu ma nastąpić dokładnie 18 września.

Ranking FIFA - [stan na 10 września 2025 r.]:

1. Hiszpania 1875.37 pkt

2. Francja 1870.92

3. Argentyna 1870.32

4. Anglia 1820.45

5. Portugalia 1779.55

6. Brazylia 1761.60

7. Holandia 1754.17

8. Belgia 1739.54

9. Chorwacja 1714.20

10. Włochy 1710.07

11. Niemcy 1704.27

...

33. Szwecja 1524.62

34. Rosja 1521.7

35. Serbia 1520.90

36. Polska 1517.30

37. Paragwaj 1501.02

38. Czechy 1500.29

39. Algieria 1499.39

71. Finlandia 1358.71

145. Litwa 1065.34

166. Malta 979.61

