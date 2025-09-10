Jest awans Polaków! Tak wygląda ranking FIFA po debiucie Urbana

Za reprezentacją Polski naprawdę udane zgrupowanie. W debiucie na ławce trenerskiej Jana Urbana dość nieoczekiwanie udało się wywieść z Rotterdamu cenny remis 1:1 z Holandią. Z kolei w niedzielę nasz zespół zrewanżował się Finlandii za porażkę w Helsinkach i wygrał na Stadionie Śląskim 3:1. Dzięki temu w tabeli grupy G eliminacji do mistrzostw świata zajmuje drugie miejsce i ma tyle samo punktów (10) co prowadząca Holandia. A zatem cały czas mamy szanse na awans na mundial nawet z pierwszego miejsca. Polacy zarobili też sporo punktów do rankingu FIFA. Te jednak nie przełożą się na spektakularny awans.
W najbliższym notowaniu nasz dorobek powiększy się dokładnie o 14,9 punktu. W sumie będziemy ich mieli 1517.30. Ponieważ wrześniowa przerwa na mecze reprezentacji narodowych dobiegła końca, już teraz wiadomo, że Polacy będą zajmować 36. miejsce. Oznacza to, że względem ostatniej aktualizacji z 10 lipca przesuniemy się o zaledwie jedno miejsce w górę.
Awans ten odbędzie się kosztem Algierii, która spadnie o trzy pozycje - z 36. na 39. Tuż przed nią plasować się będą jeszcze Paragwaj i Czechy. Z kolei jedno miejsce wyżej od Polski zajmować będzie Serbia, do której będziemy tracić niespełna cztery punkt. Tuż przed nią - na 34. miejscu - znajdzie się za to... Rosja, mimo że została wykluczona z rozgrywek FIFA i UEFA i nie bierze udziału w eliminacjach do mistrzostw świata.
W najbliższym notowaniu rankingu FIFA dojdzie też do zmiany lidera. Ostatnia porażka Argentyny z Ekwadorem 0:1 sprawiła, że mistrzowie świata spadną z pierwszego na trzecie miejsce. Najwyżej plasować się będą Hiszpanie, a wiceliderem będzie Francja. Kolejne miejsca zajmować będą Anglia, Portugalia i Brazylia. Dwa ostatnie zespoły względem ostatniego notowania zamienią się pozycjami. Siódma lokata przypadnie naszym eliminacyjnym rywalom - Holendrom.
Pozostałe drużyny z naszej grupy znajdą się na bardzo odległych pozycjach. Finlandia będzie 71., Litwa - 145., a Malta - 166. Oficjalna aktualizacja rankingu ma nastąpić dokładnie 18 września.
Ranking FIFA - [stan na 10 września 2025 r.]:
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!