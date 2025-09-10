Powrót na stronę główną
"Nie mam wątpliwości". Oto co słynny trener Szarapowej wróży Świątek
Iga Świątek była jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Choć wszystko szło zgodnie z planem, to finalnie w ćwierćfinale została ona wyeliminowana przez Amandę Anisimową. Musiała sobie wówczas poradzić ze sporą krytyką. Legendarny trener Marii Szarapowej oraz sióstr Williams wciąż jest jednak zachwycony naszą zawodniczką. "Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie numerem jeden" - przyznał.
Iga Świątek doskonale spisywała się w ostatnich tygodniach i odniosła triumf w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati. Była również jedną z faworytek do tytułu w US Open. I choć początek miała znakomity, to niespodziewanie poległa jednak w ćwierćfinale z Amandą Anisimovą, którą parę tygodni wcześniej pokonała przecież w finale Wimbledonu 6:0, 6:0. Spadła na nią niemała krytyka, zwłaszcza po tym, co zrobiła na konferencji prasowej

Rick Macci nie może się nachwalić Igi Świątek. Nieustannie zapowiada jedno

Mimo ostatnich zdarzeń wiary w naszą zawodniczkę nie traci choćby legendarny John McEnroe. - Iga naprawdę zagrała w Nowym Jorku znakomity turniej. Miała słabszy czas, ale w ostatnich miesiącach udowodniła, że to już przeszłość. Teraz jest już wszystko w porządku - wyjaśnił. Podobne zdanie ma o niej były trener m.in. Marii Szarapowej oraz sióstr Williams, który jest jednym z wielkich fanów Świątek.

"Punisher (jak nazywa Igę - red.) jest gotowa sięgnąć nieba, wznieść się na jeszcze wyższy poziom i latać" - stwierdził Rick Macci, doceniając jej pracę na nogach. Uważa, że Iga wyjątkowo dobrze porusza się po korcie. "Punisher ma wysokie cele. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie numerem jeden" - przekazał na portalu X.

To nie pierwszy taki komentarz odnośnie do polskiej tenisistki w ostatnim czasie. "Jej umysł jest z granitu" - komplementował przygotowanie mentalne Świątek. "Iga jest jedną z najlepszych zawodniczek, jakie widzieliśmy pod względem mentalnym od czasów Sereny Williams. Na Wimbledonie, kiedy już dopadła rywalkę, była jak polski pitbull i nie chciała puścić" - pisał podczas londyńskiego wydarzenia.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Polka wróci na kort. Będą to prawdopodobnie zawody WTA 500 Seul, co potwierdziła już w maju. Niedługo potem poleci zapewne do Chin, gdzie wystąpi w turniejach w Pekinie oraz Wuhan.

