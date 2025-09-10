"Nie mam wątpliwości". Oto co słynny trener Szarapowej wróży Świątek

Iga Świątek doskonale spisywała się w ostatnich tygodniach i odniosła triumf w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati. Była również jedną z faworytek do tytułu w US Open. I choć początek miała znakomity, to niespodziewanie poległa jednak w ćwierćfinale z Amandą Anisimovą, którą parę tygodni wcześniej pokonała przecież w finale Wimbledonu 6:0, 6:0. Spadła na nią niemała krytyka, zwłaszcza po tym, co zrobiła na konferencji prasowej.

Rick Macci nie może się nachwalić Igi Świątek. Nieustannie zapowiada jedno

Mimo ostatnich zdarzeń wiary w naszą zawodniczkę nie traci choćby legendarny John McEnroe. - Iga naprawdę zagrała w Nowym Jorku znakomity turniej. Miała słabszy czas, ale w ostatnich miesiącach udowodniła, że to już przeszłość. Teraz jest już wszystko w porządku - wyjaśnił. Podobne zdanie ma o niej były trener m.in. Marii Szarapowej oraz sióstr Williams, który jest jednym z wielkich fanów Świątek.

"Punisher (jak nazywa Igę - red.) jest gotowa sięgnąć nieba, wznieść się na jeszcze wyższy poziom i latać" - stwierdził Rick Macci, doceniając jej pracę na nogach. Uważa, że Iga wyjątkowo dobrze porusza się po korcie. "Punisher ma wysokie cele. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie numerem jeden" - przekazał na portalu X.

To nie pierwszy taki komentarz odnośnie do polskiej tenisistki w ostatnim czasie. "Jej umysł jest z granitu" - komplementował przygotowanie mentalne Świątek. "Iga jest jedną z najlepszych zawodniczek, jakie widzieliśmy pod względem mentalnym od czasów Sereny Williams. Na Wimbledonie, kiedy już dopadła rywalkę, była jak polski pitbull i nie chciała puścić" - pisał podczas londyńskiego wydarzenia.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Polka wróci na kort. Będą to prawdopodobnie zawody WTA 500 Seul, co potwierdziła już w maju. Niedługo potem poleci zapewne do Chin, gdzie wystąpi w turniejach w Pekinie oraz Wuhan.

