Rosjanka ujawnia, jak zachowuje się czołowy tenisista. "Ma o sobie mniemanie"

Związki między tenisistkami i tenisistami nie są niczym niezwykłym. Od lat małżeństwem są takie legendy jak Andre Agassi i Steffi Graf. Parą są Alex de Minaur i Katie Boulter, a swego czasu w związkach byli Stefanos Tsitsipas z Paulą Badosą czy Anna Kalinska z Jannikiem Sinnerem.

Holger Rune szuka powodzenia u rosyjskich tenisistek

Nie wszystkie relacje jednak są w stanie przetrwać różne problemy, czego przykładem była Kalinska i Sinner. Rosjanka w ostatnim czasie udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, jak "dobijał się" do niej inny tenisista.

- Czy tenisiści zapraszają mnie na randki? Kiedyś częściej. Teraz kiedy jestem starsza, wiedzą, że dla niektórych to w ogóle niemożliwe, więc nie piszą (śmiech). Ktoś napisał 10 razy i się poddał - powiedziała 26-latka cytowana przez portal Championat. Następnie zdradziła, że tak często pisał do niej Holger Rune.

- Powiem ci, to znowu go rozniosą na strzępy po tej rozmowie... To Holger Rune (śmiech). Myślę, że pisze do wszystkich. No dobra, niech tak będzie, zasługuje na to wszystko. Ma o sobie za wysokie mniemanie. Ale nie jest jedyny - podkreśliła Kalinska. - Nie odpowiadam na ich wiadomości. Teraz będzie się cieszył [Rune - przyp. red.], że je [wiadomości] widziałam - podsumowała Kalinska.

Na to wszystko odpowiedział Rune w mediach społecznościowych. "Ha ha ha. Możemy mieć różnice kulturowe, które sprawiają, że Anna traktuje to jako zaproszenie na randkę. Jeśli chcę iść na randkę, to zapraszam na randkę. Nie martw się" - napisał.

To nie pierwszy raz, gdy 22-letni Rune próbował umówić się ze starszą tenisistką. Pod koniec lipca Weronika Kudermietowa zdradziła, że Duńczyk do niej pisał. - Rune niedawno do mnie napisał. Powiedziałam mu: "Chyba jestem dla ciebie za stara. Gdybyś zajrzał na mojego Instagrama, zobaczyłbyś, że mam męża". Odpowiedział: "Och, przepraszam". Potem przestał się ze mną witać - zdradziła wtedy 28-latka.

