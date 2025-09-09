Tego było za wiele. Tak nazwali Abramowicz. Natychmiastowa reakcja

Daria Abramowicz od lat współpracuje z Igą Świątek jako psycholożka. Jej praca często bywa jednak krytykowana nawet przez innych psychologów. Ci podkreślają, że ich relacje są zbyt bliskie. - Metody powinny dawać Idze większe poczucie samodzielności. Etyczne postępowanie w tym zawodzie wymaga od nas, by uniezależniać podopiecznych - zauważył w jednym z wywiadów Jakub B. Bączek. Tymczasem w trakcie ostatniego US Open anglojęzyczny komentator Eurosportu przypisał Abramowicz jeszcze jedną rolę...

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski podsumował Jana Urbana! Bardzo ważne słowa kapitana

Komentował mecz Igi Świątek i nagle wypalił o Abramowicz. Od razu rozniecił aferę

W trakcie meczu Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową pochwalił ją za wielką rolę, jaką odgrywa w kształtowaniu mentalności naszej tenisistki. Po chwili dodał, że Abramowicz jest również... "życiową partnerką" Świątek.

Słowa od razu wywołały istną burzę. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy. "Nikt się nie przesłyszał, komentator naprawdę to powiedział", Jak tak można powiedzieć", "On tak naprawdę nic nie wie", "Czy on jest naćpany?" - pisali poruszeni fani. A jak na całą sytuację zareagowała sama Abramowicz?

Oto reakcja Darii Abramowicz na słowa o "życiowej partnerce" Świątek. "Temat jest zamknięty"

Do sprawy odniosła się w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty. W pewnym momencie dziennikarz zapytał, ją czy stacja Eurosport przeprosiła ją za wpadkę komentatora. - Tak, zareagowaliśmy od razu. Odnieśli się do tego właściwie, tak jak oczekiwaliśmy. To było zgodne ze standardami. Temat jest zamknięty - odpowiedziała krótko.

W tym samym wywiadzie Abramowicz odniosła się również do "przygód" Igi Świątek związanych z konferencjami prasowymi. W ich trakcie nasza mistrzyni dwa razy dość gwałtownie zareagowała na pytania dziennikarzy i weszła z nimi w sprzeczkę. Zdaniem psycholożki nie miało to żadnego znaczenia w kontekście wyników. - Obowiązki medialne to część pracy zawodowego sportowca - nie mają wpływu na skuteczność na korcie. A interakcje z dziennikarzami? Cóż, bywa różnie, każdy jest tylko człowiekiem - stwierdziła.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU