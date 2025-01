Oto strój Świątek na Australian Open. W sieci zawrzało

Iga Świątek dość udanie rozpoczęła sezon 2025. W minionym tygodniu rywalizowała w United Cup, gdzie razem z reprezentacją Polski po raz drugi z rzędu awansowała do finału. To głównie jej zasługa, że drużyna doszła tak daleko, ponieważ 23-latka wielokrotnie ratowała ją z opresji, zarówno w singlu, jak i w mikście. Tylko że w decydującym o tytule starciu zawiodła. Wiceliderka rankingu WTA przegrała 4:6, 4:6 z Coco Gauff, co przy jednoczesnej porażce Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem zaowocowało srebrnym medalem. Teraz przed Świątek o wiele ważniejsze zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Iga Świątek zaprezentowała strój na Australian Open. Internauci mają mieszane odczucia

Już 12 stycznia wystartuje Australian Open. Polka nie ma zbyt wielu punktów do obrony za poprzedni rok, kiedy to odpadła już w III rundzie, ulegając Lindzie Noskovej. Solidny występ pozwoli jej zbliżyć się do Aryny Sabalenki, która broni tytułu, a kto wie, może i ją wyprzedzić w rankingu WTA.

Świątek pozostała w Australii, gdzie w ostatnich dniach odpoczywała i spokojnie trenowała. Z kolei w środę pojawiła się na evencie ON, a więc jednego ze sponsorów, którego stroje przywdziewa na korcie. I właśnie podczas imprezy promocyjnej zaprezentowała zestaw, w którym będzie występować podczas zbliżającego się turnieju wielkoszlemowego. Jej zdjęcie na X opublikował Bastien Fachan.

Zobacz też: Dramat mistrzyni Wimbledonu tuż przed Australian Open. Miała łzy w oczach.

Z pewnością Świątek będzie przyciągać uwagę w Melbourne nie tylko grą, ale i strojem. Tym razem postawiła na dość żywe barwy. Dominują trzy kolory - żółty, różowy i biały. Nie ma odcięcia, a kolory naturalnie przechodzą w kolejną barwę - styl ombre. Natomiast czapka i buty są jednolitego, białego koloru.

Strój wywołał dość spore poruszenie w mediach. "Piękność we wszystkim będzie wyglądać pięknie", "Lubię taką wersję Igi" - pisali internauci. Pojawili się też i tacy, którzy byli dość mocno zniesmaczeni outfitem. "Modlę się, żeby zakończyć ten koszmar. Zasługuje na lepsze stroje", "Wyglądają tak samo. Tylko kolory się zmieniają", "No cóż, chciałbym zobaczyć Igę w innym wydaniu, bo ona zawsze nosi ten sam outfit, tylko zmieniają kolor. To już jest nudne, zasługuje na to, żeby zaprojektować dla niej ładny strój" - czytamy.

Świątek z szansami na szybkie odzyskanie prowadzenia w rankingu WTA

Australian Open będzie niezwykle ważny dla Świątek. Istnieją trzy główne scenariusze, o których pisały media, a które zapewnią Polce prowadzenie w rankingu WTA po turnieju. Najbardziej optymistycznym jest zwycięstwo w całej imprezie. Wówczas nie będzie musiała patrzeć na poczynania Sabalenki. O tym, z kim zmierzy się na poszczególnych etapach Australian Open, przekonamy się już 9 stycznia. Tego dnia dojdzie do losowania drabinki.