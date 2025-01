Oto co musi zrobić Świątek, żeby wyprzedzić Sabalenkę w rankingu WTA

Iga Świątek (2. WTA) rozpoczęła nowy sezon od startu w United Cup, gdzie wygrała prawie wszystkie mecze (cztery z pięciu w singlu i dwa w mikście). Zatem ma powody do optymizmu przed Australian Open, gdzie powalczy o zdetronizowanie Aryny Sabalenki (1. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Oto co musi zrobić Iga Świątek, aby wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open

Białorusinka celuje w trzeci tytuł z rzędu, co zagwarantowałby jej utrzymanie prowadzenia w rankingu WTA. W Melbourne stawką będą aż 2 tys. punktów, zatem Polka, która obecnie traci do liderki 1536 pkt, może wrócić na szczyt. Ale co musi zrobić, by do tego doszło?

Temu przyjrzał się portal puntodebreak.com. Tam zwrócono uwagę, że Świątek jest w dość uprzywilejowanej sytuacji, gdyż broni "tylko" 130 pkt za zeszłoroczną trzecią rundę i może odrobić z nawiązką stratę do prowadzącej Białorusinki, która będzie bronić pełnej puli.

Zobacz też: Afera ze Świątek. Tak zareagował Wiktorowski, gdy się dowiedział

Polska tenisistka na pewno zostanie liderką, jeśli wygra turniej, zatem wszystko jest w jej rękach. Sam awans do finału też może wystarczyć, pod warunkiem że nie przegra tam z Sabalenką. A trzeci wariant to taki, w którym dochodzi minimum do trzeciej rundy, a 26-latka odpada przed półfinałem.

Coco Gauff może pokrzyżować plany Igi Świątek i Aryny Sabalenki

Teoretycznie w grze o prowadzenie w rankingu jest także Coco Gauff (3. WTA). Jej strata do liderki to aż 2768 pkt, lecz na jej korzyść działa to, że ma znacznie mniej punktów do obrony (w zeszłym roku dostała 780 pkt za półfinał). Jednocześnie musi spoglądać na wynik Świątek, co finalnie tworzy dość zawiły obraz. Numerem jeden może zostać tylko wtedy, jeśli wygra turniej, Białorusinka odpadnie w pierwszej rundzie, a Polka przed trzecią rundą.

Scenariusze dotyczące prowadzenia w rankingu WTA po Australian Open wg puntodebreak.com:

Warianty Igi Świątek:

wygrać turniej

dojść do finału i przegrać z kimś innym niż Sabalenka

dojść co najmniej do trzeciej rundy i liczyć na porażkę Sabalenki przed półfinałem

Wariant Coco Gauff:

wygrać turniej i liczyć na porażkę Sabalenki w pierwszej rundzie oraz przegraną Świątek przed trzecią rundą

Warianty Aryny Sabalenki:

wygrać turniej

przegrać w finale z kimś innym niż Świątek

dotrzeć do półfinału, podczas gdy Świątek nie poprawi rezultatu sprzed roku

dotrzeć do ćwierćfinału i liczyć na porażkę Świątek przed trzecią rundą

O tym, jak poradzą sobie wszystkie trzy tenisistki, przekonamy się już niedługo. Singlowa rywalizacja kobiet wystartuje 12 stycznia i potrwa do 25 stycznia.