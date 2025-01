Afera ze Świątek. Tak zareagował Wiktorowski, gdy się dowiedział

- 12 września dowiedziałam się o pozytywnym wyniku testu antydopingowego, z próbki pobranej 12 sierpnia, czyli przed turniejem w Cincinnati. Zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. To najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu. Nie zrobiłam nic złego - ogłosiła w listopadzie Iga Świątek (2. WTA). Udało jej się udowodnić, że zakazaną substancję przyjęła nieświadomie, poprzez zanieczyszczoną melatoninę, przez co ITIA nałożyła na nią symboliczne miesięczne zawieszenie (przez to opuściła azjatyckie turnieje). Aczkolwiek sprawa ta nieustannie powraca.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Iga Świątek uzyskała pozytywny wynik testu dopingowego. Tomasz Wiktorowski przemówił

Nie mogło jej zabraknąć w serialu "Cztery pory Igi", emitowanym przez Canal+Sport. W środę ukazał się nowy, przedostatni odcinek pt. "Lato", w którym na temat afery dopingowej tenisistki wypowiedział się jej były trener Tomasz Wiktorowski.

Dziennikarz zapytał go: - W Polsce teraz, jak słyszy się Cincinnati, to już mało kto myśli o tenisie. Co możesz nam o tym powiedzieć? Pamiętasz, gdzie i w jaki sposób się dowiedziałeś i co pomyślałeś o tym teście antydopingowym?

Zobacz też: Collins rozsierdziła fanów słowami o Świątek. "Nieszczera do granic"

Tomasz Wiktorowski o aferze dopingowej Igi Świątek: "To jakaś abstrakcja"

Oto co miał do powiedzenia Wiktorowski. - Od początku byłem przekonany, że to jakaś abstrakcja. Pamiętam dokładnie, gdzie byłem, w którym miejscu w Warszawie. I pamiętam, że od momentu, kiedy się dowiedzieliśmy i zaczęliśmy między sobą to procesować, tak żeby nie dotykać na początku Igi, to wiedzieliśmy, że to jest abstrakcja albo jakiś sabotaż - wyznał.

Tak się złożyło, że 43-latek niedługo po tamtych wydarzeniach przestał być trenerem Świątek. Zastąpił go Wim Fissette i to z nim Polka grała w WTA Finals oraz United Cup (zabrakło go na finałach BJK Cup, gdyż pełnił funkcję kapitana Belgijek w turnieju kwalifikacyjnym), a teraz udadzą się na Australian Open.