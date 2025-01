Oto najnowsza inwestycja Coco Gauff. "Przepraszam tato"

Coco Gauff bardzo dobrze rozpoczęła ten sezon, wygrywając ze swoją reprezentacją United Cup. W finale zwyciężyła w bezpośrednim starciu z Igą Świątek. W całym turnieju wygrała wszystkie pojedynki i nie straciła ani jednego seta. Amerykanka może być naprawdę mocna podczas Australian Open. Trzecia rakieta świata gra coraz odważniej. Nie boi się też podejmować odważnych decyzji niezwiązanych ze światem tenisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka druga w Polsce! "Nie spodziewałam się"

Gauff zainwestowała w nowy projekt

Coco Gauff postanowiła zainwestować w projekt rozgrywek Unrivaled Basketball. To kobieca liga koszykówki 3x3, założona w 2023 r., ma status profesjonalnej. Jej celem jest umożliwienie koszykarkom gry między sezonami WNBA, by nie musiały wyjeżdżać w tym czasie do europejskich lig. W tym roku ma ruszyć pierwszy sezon.

Mecze będą rozgrywanie na pełnym boisku, ale o zmniejszonych wymiarach. Czas gry został podzielony na cztery kwarty, po siedem minut każda. To znacząca różnica względem oficjalnych przepisów koszykówki 3x3, które zatwierdziła FIBA. W odmianie basketu, którą możemy zobaczyć chociażby na igrzyskach olimpijskich, drużyny grają tylko dziesięć minut, bez podziału na kwarty, tercje lub połowy, a mecz odbywa się na połowie normalnego boiska.

Dla Gauff ta inwestycja to nie tylko biznes, ale realna szansa na rozwój sportu kobiet w USA. Jest też związana z basketem przez rodzinę - jej ojciec, Corey Gauff, to były koszykarz, grał w drużynie Georgia State University.

Zobacz też: Jest 121:121, ostatnie sekundy meczu NBA. Kibicom opadły szczęki!

"Mój tata zawsze chciał, żebym poszła w jego ślady i grała w koszykówkę. Haha, przepraszam tato, ale to jest tak blisko, jak to możliwe. Mówiąc poważnie, jestem niesamowicie wdzięczna za możliwość podniesienia rangi sportu kobiecego i jestem super podekscytowana, że dołączę do rodziny Unrivaled. Nie mogę się doczekać, żeby to obejrzeć" - napisała Gauff w mediach społecznościowych.

- Koszykówka to jeden z moich ulubionych sportów, a szansa na wsparcie ligi, która na nowo definiuje tę grę, jest ekscytująca. Nie mogę się doczekać, aby być częścią tego ruchu i nadal pomagać w podnoszeniu sportu kobiecego na nowe wyżyny - dodała.

Amerykańska tenisistka to nie jedyna sportsmenka, która postanowiła zainwestować w ten projekt. Lista wspierających jest dość długa, a są na niej znane i głośne nazwiska, takie jak Alex Morgan (była piłkarka, mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska), Michael Phelps (legendarny pływak, 23-krotny mistrz olimpijski), koszykarze Carmelo Anthonyi Giannis Antetokounmpo oraz aktorzy Mila Kunis i Ashton Kutcher.

Rozgrywki Unrivaled Basketball mają ruszyć 17 stycznia. W lidze będzie sześć drużyn, po sześć zawodniczek w każdej.