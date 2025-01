Największy hejter Igi Świątek sam oberwał. Legenda ostrzega

- Nie mam nic do Igi. Po prostu uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i to mnie wkurza. Im wydaje się, że mają przewagę, bo są po prostu bogami, a potem biorą te wszystkie inne leki poprawiające wydajność. Kiedy już zostaniesz złapany, nie możesz zachowywać się jak ofiara - mówił niedawno Nick Kyrgios przed turniejem w ATP 250 Brisbane, gdzie wracał do gry po ponad półtorarocznej przerwie. Australijczyk leczył kontuzje nadgarstka oraz kolana, ale nie dawał o sobie zapomnieć tenisowej publice. Zwłaszcza w ostatnim czasie w kontekście wypowiedzi o Idze Świątek i Janniku Sinnerze.

Krytykował Świątek, teraz sam obrywa. Legenda ostrzega Kyrgiosa

- Dwa światowe numery jeden zostały złapane za doping, to obrzydliwe dla naszego sportu - wypalił niedawno 29-latek podczas konferencji prasowej. Polce ponownie wbił "szpilkę" przy okazji finału United Cup. Świątek przegrała 4:6, 4:6 z Coco Gauff. "Jeden z najstraszniejszych widoków w tenisie: Iga Świątek opuszczająca kort po przegranym secie z notatnikiem Roland-Garros w ręku" - napisał w trakcie meczu na portalu X Bastien Fachan, dziennikarz m.in. Tennis TV. "I z całą pozostałą pomocą" - skomentował Kyrgios, dodając roześmianą emotikonę.

Zdaniem Todda Woodbridge'a - byłego lidera rankingu i wielokrotnego mistrza wielkoszlemowego w deblu - to bardzo zła taktyka. Jego zdaniem tak głośne i częste krytykowanie Jannika Sinnera oraz Igę Świątek tylko zwiększa presja wokół Kyrgiosa. Tenisista niedawno mówił nawet, że chętnie zmierzyłby się z Włochem na nadchodzącym Australian Open.

- Jako były sportowiec nigdy nie chciałbym nakładać na siebie większej presji, gdybym musiał się wykazać. Gdyby pojedynek Sinner kontra Kyrgios miał się wydarzyć, byłoby ciekawie to zobaczyć - powiedział 22-krotny mistrz wielkoszlemowy. - Nick jest poza grą od dłuższego czasu, co będzie dla niego trudne. Mam nadzieję, że nie miał zbyt wygórowanych oczekiwań, ponieważ powrót do poziomu, na jakim grał wcześniej, zajmie trochę czasu - podsumował Woodbridge.