Nowa twarz w teamie Igi Świątek! Niedawno ogłaszał: to koniec

Iga Świątek (2. WTA) ma za sobą już pierwsze mecze w nowym sezonie. Polka rozpoczęła zmagania od drużynowego turnieju United Cup, w którym nasi tenisiści dotarli do finału. I to dopiero w nim Świątek przegrała po czterech zwycięstwach z rzędu. Pogromczynią wiceliderki światowego rankingu okazała się Coco Gauff (3. WTA), która wygrał 6:4, 6:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Z końcem poprzedniego sezonu w sztabie Igi Świątek doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca, gdy Wim Fissette zastąpił Tomasza Wiktorowskiego. Niezmiennie w ekipie polskiej tenisistki są psycholożka Daria Abramowicz i trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk. Do tego sparingpartnerem Świątek był Tomasz Moczek.

Iga Świątek będzie miała nowego sparingpartnera w czasie Australian Open

Jednak przy okazji pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym roku to nie Moczek będzie trenował wraz ze Świątek. "W Melbourne, przy okazji Australian Open, w rolę sparingpartnera Igi Świątek wciela się Kacper Żuk. Zastępuje on Tomasza Moczka" - przekazał Michał Pochopień. Obecnie wydaje się, że to tylko zmiana tymczasowa i w dalszej części sezonu Moczek wróci do zespołu Świątek.

Kacper Żuk to 25-letni były już tenisista. Najwyżej w rankingu ATP był sklasyfikowany na 162. miejscu. O zakończeniu kariery poinformował w listopadzie ubiegłego roku. "Nie rozstaje się jednak z tenisem. Spróbuję realizować się teraz w przekazywaniu zebranego doświadczenia młodszym zawodnikom, mam nadzieje, że z dobrym rezultatem. W końcu 9. pozycja na liście wszech czasów polskiego tenisa zobowiązuje" - informował wtedy.

Zobacz też: Oto najnowsza inwestycja Coco Gauff. "Przepraszam tato"

Iga Świątek czeka obecnie na start Australian Open. Losowanie drabinki odbędzie się w czwartek 9 stycznia o godz. 4:30 polskiego czasu. Z kolei sam turniej rozpocznie się w niedzielę 12 stycznia i potrwa do 26 stycznia.