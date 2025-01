Tak Sabalenka przywitała się z kibicami w Australii. Jednoznaczne komentarze

Aryna Sabalenka wygrywała Australian Open w 2023 i 2024 roku, a więc teraz przystąpi już do drugiej obrony tytułu. Białorusinka przed rozpoczęciem zmagań w Wielkim Szlemie zwyciężyła turniej w Brisbane i teraz wreszcie pojawiła się w Melbourne, gdzie odbędzie się najważniejszy z australijskich turniejów. W mediach społecznościowych przywitała się z kibicami w nietypowy sposób.

Tak Aryna Sabalenka przywitała się kibicami przed Australian Open. Komentarzy nie brakuje

W Melbourne trwają kwalifikacje do Australian Open, a tenisiści rozstawieni w turnieju mogą pojawiać się na kortach w ramach treningów. Właśnie z takiego prawa skorzystała Sabalenka, ale poza standardową sesją poświęciła także czas na dobrą zabawę. Właśnie w taki sposób przywitała się z australijskimi kibicami, którzy zawsze wyrażają dla niej wsparcie.

"Powrót na parkiet...znaczy na kort tenisowy" - napisała Białorusinka w mediach społecznościowych i opublikowała wideo z...tańca na korcie w towarzystwie sztabu szkoleniowego. Liderka światowego rankingu zatańczyła do piosenki Bruno Marsa "Come To Brazil (Bruninho Theme Song)", która swego czasu była viralem w internecie.

Wideo pojawiło się też na oficjalnym profilu Australian Open, gdzie napisano: "Nowy taniec Sabalenki właśnie się pojawił". Nie mogło też zabraknąć komentarzy od kibiców i co ciekawe, wielu z nich zostawiło swoje wiadomości do Sabalenki po brazylijsku. Najwyraźniej dzięki piosence liderka WTA zyskała nowych fanów.

"Dobrze się bawicie. Życie lepiej przyswaja się tańcem" - czytamy w komentarzach. "Taniec Sabalenki na Australian Open to już tradycja" - pisze inny z fanów, przypominając, że faktycznie Białorusinka już w przeszłości publikowała tańce przed tym turniejem. "Numer jeden w tenisie i w tańcu" - pisze inna z fanek.

Sabalence przed Australian Open dopisuje więc humor i trudno się dziwić, bo w ostatnich latach na pierwszym Wielkim Szlemie w roku idzie jej znakomicie. Już w piątek 10 stycznia liderka światowego rankingu pozna pierwszą rywalkę w turnieju, bo na ten dzień zaplanowano losowanie.