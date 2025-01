Za granicą głośno o Darii Abramowicz po tym, co zrobiła

Iga Świątek doskonale radzi sobie podczas trwającego United Cup. Jej zwycięstwa nad Maleną Helge oraz Karoliną Muchovą dały kluczowe punkty biało-czerwonym do wywalczenia pierwszego miejsca w grupie i bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. Wiceliderka rankingu WTA doskonale spisała się także w mikście - raz w duecie z Janem Zielińskim, a potem Hubertem Hurkaczem.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Mirosław dziękuje za nominację do "Momentów Roku"

Za granicą głośno o Abramowicz po tym co zrobiła

W Australii obecny z polską tenisistką jest jej nowy trener Wim Fissette. Kibice dostrzegli za to brak Darii Abramowicz, która była nieodłączną częścią sztabu Świątek podczas każdego jej turnieju. - Z Igą na United Cup jest trener Wim Fissette. Reszta sztabu dołącza w Melbourne, aby przygotować się na występ w Australian Open - odpowiedziała Daria Sulgostowska, menadżerka PR Igi Świątek, na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

W sylwestra Daria Abramowicz opublikowała na Instagramie wpis, podsumowujący 2024 rok. Post nawiązywał do licznych sukcesów, jakie odniosły sportsmenki, z jakimi współpracuje. Abramowicz pomagała nie tylko Idze Świątek, ale także Ewie Pajor czy złotej medalistce olimpijskiej we wspinaczce - Aleksandrze Mirosław. Jedno zdjęcie przykuło uwagę mediów za granicą.

Zobacz też: Pokaz mocy Igi Świątek! Tak to miało wyglądać. Hurkacz musi zdobyć nagranie

Mowa o tatuażu, na którym widnieje paryska wieża Eiffla oraz dwie daty - 2 oraz 7 sierpnia 24. Symbolizują one dni zdobycia medali olimpijskich kolejno: Igi Świątek oraz Aleksandry Mirosław. Amerykański portal SportsKeeda dotarł do autorki tatuażu - Dominiki Gajewskiej - która podsumowała go "obietnicą złożoną na igrzyskach w Paryżu".

"Abramowicz odegrała kluczową rolę w obu osiągnięciach. Mirosław przypisuje Abramowicz pomoc w przezwyciężeniu silnego lęku w ciągu dziewięciu miesięcy poprzedzających igrzyskach. Mirosław opracowała nowe techniki i strategie przygotowania mentalnego dzięki ich współpracy, którą opisała jako kluczową cegłę dodaną do złota. Ten tatuaż nie tylko upamiętnia triumfy tych sportowców, ale również podkreśla wpływową rolę Abramowicz w ich sukcesie" - podsumowują.