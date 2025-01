100 minut prawdy Fręch w nowym roku. Ta seria nie ma końca

Rok 2024 był jednym z najlepszych w karierze Magdaleny Fręch. Zgarnęła pierwsze trofeum rangi WTA, kiedy to wygrała w Guadalajarze, a także osiągnęła najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym - IV runda Australian Open. Te rezultaty zaowocowały awansem na 22. miejsce w rankingu WTA (obecnie 25.) - tak wysoko Polka jeszcze nigdy się nie plasowała. I 27-latka ma nadzieję, że kolejny sezon przyniesie jej jeszcze więcej sukcesów.

Obiecujący początek Fręch, ale im dalej w las, tym gorzej

Fręch wkroczyła już do akcji. W środę 1 stycznia oficjalnie rozpoczęła rywalizację w sezonie 2025. Tego dnia mierzyła się z Suzan Lamens w 1/16 finału WTA 500 w Brisbane. Ten turniej to dla Polki jeden ze sprawdzianów przed nadchodzącym Australian Open, gdzie jak wiemy, ma sporo punktów do obrony.

Było to pierwsze bezpośrednie starcie pań w historii. Mimo wszystko faworytką była Fręch. Wskazywał na to ranking WTA. Zawodniczki dzielą aż 62 miejsca. I faktycznie to nasza rodaczka lepiej rozpoczęła mecz. Wykazała większą inicjatywę, grała pewniej, a przede wszystkim precyzyjniej, korzystając z błędów rywalki. Efekt? Przełamanie w siódmym gemie.

Radość Polki nie trwała jednak długo. Już w kolejnym gemie Holenderka doprowadziła do przełamania powrotnego. Kolejne minuty upłynęły pod znakiem zaciętej i wyrównanej rywalizacji. Każda z zawodniczek czyhała tylko na błąd przeciwniczki, by natychmiast go wykorzystać. I ten błąd przydarzył się Fręch. W gemie numer 12. Polka znalazła się w sporych tarapatach i musiała bronić break pointów, a zarazem piłek setowych. Przy dwóch próbach jej się to udało, ale za trzecim razem skapitulowała (5:7).

W drugim secie Fręch na wiele pomyłek pozwolić sobie już nie mogła. Musiała zrobić wszystko, by pokonać rywalkę i doprowadzić do trzeciej partii. I faktycznie początek miała obiecujący, bo już w pierwszym gemie wypracowała trzy break pointy. Problem w tym, że żadnego nie wykorzystała. A jak mawia stare porzekadło: niewykorzystane okazje lubią się mścić. I niestety znalazło ono potwierdzenie w przypadku naszej rodaczki.

Drugi set obdarł Fręch z nadziei, choć Polka walczyła do końca

W drugim gemie Fręch została przełamana. Po chwili Holenderka prowadziła już 3:0. Polka znalazła się w poważnych tarapatach, ale się nie poddała. W gemie numer pięć doprowadziła do przełamania powrotnego, a kilka minut później na tablicy zrobiło się 3:3. Problem w tym, że w ósmym gemie Fręch znów dała sobie odebrać podanie i to do 0. To napędziło rywalkę, którą już tylko gem dzielił od zwycięstwa.

I tego dziewiątego gema zaczęła znakomicie. Prowadziła już 40:0 i miała trzy piłki meczowe przy własnym serwisie. Polka utrzymała jednak nerwy na wodzy i wyrównała. Co więcej, wypracowała dwa break pointy, tylko że znów nie była w stanie postawić kropki nad "i". I tak Holenderka wywalczyła kolejne piłki meczowe, a po trwającym godzinę i 40 minut meczu, wykorzystała tę numer pięć, zamykając partię 6:3 i mecz 2:0.

Magdalena Fręch - Suzan Lamens 5:7, 3:6

To czwarta porażka Fręch z rzędu. Po raz ostatni triumfowała w Wuhan, kiedy to pokonała Beatriz Haddad Maię. Później zatrzymała ją Aryna Sabalenka. Teraz przed Polką turniej w Adelajdzie, który rozpocznie się 6 stycznia. Będzie to ostatni sprawdzian przed Australian Open.