W poniedziałek reprezentacja Polski w Sydney rozpoczęła zmagania w drużynowym turnieju United Cup. Najpierw Iga Świątek pewnie pokonała Malenę Helgo 6:1, 6:0, ale Hubert Hurkacz uległ Casperowi Ruudowi 5:7, 3:6, przez co losy rywalizacji rozstrzygnął mikst. W nim duet Iga Świątek i Jan Zieliński pokonali rywali w super tie-breaku 10:8.

Wszystko jasne! Polacy poznali rywali w ćwierćfinale United Cup

Biało-czerwoni sprawę awansu musieli przypieczętować w środę. Sylwestrowo-noworoczna noc dla polskich kibiców była bardzo emocjonująca. Zaczęła się od porażki Huberta Hurkacza z Tomasem Machacem w trzech setach, ale stan rywalizacji wyrównała Iga Świątek, która 6:4, 6:3 pokonała Karolinę Muchovą. Ponownie decydujący okazał się mikst. Tym razem nasza najlepsza tenisistka współpracowała z Hurkaczem. Polski duet, mimo pewnych turbulencji w pierwszym secie, okazał się lepszy 7:6(3), 6:3, dzięki czemu zajęli pierwsze miejsce w grupie B.

Polacy uzyskali bezpośredni awans do ćwierćfinału bez konieczności oglądania się na inne grupy, w których wciąż trwała rywalizacja o bycie czołową ekipą z drugiego miejsca, co również dawało awans do najlepszej ósemki. Spowodowało to jednak konieczność wyczekiwania na rywala.

Sytuacja była dość prosta. O wszystkim decydowało starcie Wielkiej Brytanii z Australią - konkretnie mikst, albowiem po pojedynkach singlowych był remis. Brytyjczycy mieli już pewny awans, natomiast w duzo trudniejszej sytuacji znajdowali się gospodarze, którzy z uwagi na niekorzystny bilans mogli przegrać maksymalnie cztery gemy.

Australijski duet Gadecki/De Minaur nie sprostał bardzo wymagającemu zadaniu. Wygrał co prawda pierwszego seta 6:3, ale drugą partię rozpoczęli od przegrania własnego serwisu i stanu 0:2. Wtedy stało się jasne, że to Wielka Brytania będzie rywalem Polski w ćwierćfinale United Cup. To starcie odbędzie się 2 stycznia od godz. 7:30 polskiego czasu.

Z tego rozwiązania cieszą się także nasi grupowi rywale Czesi, którzy awansowali z drugiego miejsca i zagrają z Włochami.

