Kapitalne wieści po meczach Świątek i Hurkacza. Oto tabela grupy United Cup

Porażka Huberta Hurkacza z Tomasem Machacem i zwycięstwo Igi Świątek nad Karoliną Muchovą - taki przebieg miała rywalizacja Polski z Czechami w United Cup. W tym układzie mikst urastał do rangi kluczowego, bowiem decydował o pierwszym miejscu w grupie, a co za tym idzie, dawał gwarancję gry w ćwierćfinale.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz pokonali Karolinę Muchovą i Tomasa Machaca. Oto tabela grupy Polaków w United Cup

W porównaniu do rywalizacji z Norwegią doszło do zmiany - wówczas Świątek grała z Janem Zielińskim, a tym razem jej partnerem był Hurkacz (co zgadzało się z wcześniej opublikowanym planem). Po drugiej stronie stanęli ich singlowi przeciwnicy, a więc Muchova i Machac.

Polska para zaczęła fantastycznie i po dwóch przełamaniach prowadziła 3:0. Tyle że po chwili sama straciła podanie i zrobiło się już tylko 3:2. Jednak Świątek oraz Hurkacz dalej parli do przodu i ponownie odebrali serwis Czechom, co dawało im wynik 5:2. Jednak później przegrali cztery gemy z rzędu i musieli ratować się z trudnej sytuacji. Ostatecznie im się udało i w tie-breaku zwyciężyli 7-3. Natomiast w drugim secie byli już wyraźnie lepsi i triumfowali 6:3.

W efekcie Polska pokonała Czechy i przez fazę grupową United Cup przebrnęła bez porażki. Dzięki temu zajęła pierwsze miejsce w grupie B, co daje awans do ćwierćfinału bez konieczności oglądania się na inne wyniki.

United Cup - tabela "polskiej" grupy B (Sydney)

Polska: 2 zwycięstwa - 0 porażek, 4-2 bilans meczów, 64,29 proc. wygranych setów, 54,92 proc. wygranych gemów - awans do ćwierćfinału

Czechy: 1-1, 3-3 mecze, 50,00 proc. setów, 51,05 proc. gemów Norwegia, 0-2, 2-4 mecze, 35,7 proc. setów, 43,80 proc. gemów - wyeliminowana

Szanse na grę w fazie pucharowej zachowują także Czesi. Jednak potrzebują do tego korzystnych rozstrzygnięć w grupie F, gdzie została jedna rywalizacja. W środę Wielka Brytania zmierzy się z Australią, a ewentualny triumf tych pierwszych na pewno da Muchovej i spółce awans do ćwierćfinału.