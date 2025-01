Polacy poznali potencjalnego rywala w półfinale United Cup. Dramat gwiazdy

Iga Świątek (2. WTA) i Hubert Hurkacz (16. ATP) dali Polsce ćwierćfinał United Cup. Mimo że w rywalizacji z Czechami 27-latek przegrał z Tomasem Machacem (25. ATP), to później 23-latka pokonała Karolinę Muchovą (22. WTA), a następnie polski duet ograł singlowych rywali w grze mieszanej. Dzięki temu Polacy wygrali grupę B, a już wiadomo, co może czekać ich dalej.

Polscy tenisiści poznali potencjalnych rywali w United Cup. Dramat wicelidera rankingu

Mniej więcej równolegle z polsko-czeską rywalizacją w Sydney toczyły się ćwierćfinałowe zmagania Kazachów i Niemców w Perth. Ci ostatni wygrali United Cup 2024, w finale pokonując Polskę. Jednak na drodze do obrony tytułu napotkali wielką przeszkodę.

Ich lider Alexander Zverev (2. ATP) z powodu kontuzji bicepsa nie był w stanie przystąpić do rywalizacji. A gdy Laura Siegemund (80. WTA) przegrała 3:6, 1:6 z Jeleną Rybakiną (6. WTA), stało się jasne, że odpowiedzialność za dalsze losy Niemców w turnieju spada na barki Daniela Masura (254. ATP). Jego rywalem był Aleksandr Szewczenko (78. ATP).

Niemcy polegli bez Alexandra Zvereva. Kazachstan czeka na wynik Polaków

Zaczęło się niespodziewanie, bowiem w pierwszym secie Masur dotrwał do tie-breka. I w nim zaskoczył faworyta, zwyciężając 7-5. Ale to był szczyt jego możliwości, dwie kolejne partie przegrał 2:6, co oznaczało klęskę obrońców tytułu. W niemającym znaczenia mikście wystąpili Żibek Kulambajewa i Dmitrij Popko oraz Siegemund i Tim Puetz. Ci drudzy uratowali honor Niemców, triumfując 6:2, 6:2.

Natomiast Kazachowie w półfinale mogą zagrać z reprezentacją Polski, która nie zna jeszcze ćwierćfinałowego rywala (pozna go po zakończeniu rywalizacji Wielka Brytania - Australia). Jednak gdyby polscy tenisiści dostali się do najlepszej czwórki, to ich spotkanie z Kazachstanem z pewnością byłoby hitem - sama rywalizacja Rybakiny ze Świątek zapowiadałaby się pasjonująco.

Półfinał United Cup z udziałem Kazachów zostanie rozegrany w sobotę 4 stycznia w Ken Rosewall Arena w Sydney.