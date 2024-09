Cztery sety w hicie US Open. Oto komplet półfinalistów

Już po pierwszym tygodniu wielkoszlemowego US Open było jasne, że turnieju nie wygra żaden z triumfatorów dwóch ostatnich edycji. Novak Djoković (2. ATP) odpadł w trzeciej rundzie po pojedynku z Australijczykiem Aleksiejem Popyrinem (28. ATP); 4:6, 4:6, 6:2, 4:6). Z kolei Carlos Alcaraz (3. ATP) poległ na etapie drugiej rundy, gdzie został pokonany przez Holendra Botic van Zandschulpa (74. ATP; 1:6, 5:7, 4:6). To były zdecydowanie największe sensacje w męskiej drabince.

Od 2003 r. Stany Zjednoczone nie miały swojego triumfatora podczas US Open. Jako ostatni dokonał tego Andy Roddick, który pokonał w finale 6:3, 7:6, 6:3 Juana Carlosa Ferrero. Od tego momentu turniej wielkoszlemowy w Nowym Jorku wygrywał Roger Federer (pięć razy), Juan Martin del Potro (raz), Rafael Nadal (cztery razy), Novak Djoković (cztery razy), Andy Murray (raz), Marin Cilić (raz), Stan Wawrinka (raz), Dominic Thiem (raz), Daniił Miedwiediew (raz) i Carlos Alcaraz (raz).

Wygląda na to, że po raz pierwszy od 2006 r. Amerykanie doczekają się swojego tenisisty w finale US Open. Ale od początku.

Cztery sety w hicie US Open. Co za pary półfinałowe

W nocy ze środy na czwartek poznaliśmy komplet półfinalistów US Open. W hitowym pojedynku o awans rywalizował Jannik Sinner (1. ATP) oraz Daniił Miedwiediew (5. ATP). W pierwszym secie Rosjanin został przełamany dwukrotnie, a Sinner musiał obronić zaledwie dwóch break pointów. Sinner wygrał seta 6:2. W drugiej partii Miedwiediew obronił trzy break pointy, a dzięki dwóm przełamaniom w tej części wygrał seta 6:1 i doprowadził do remisu.

W kolejnym secie Sinner miał trzy szanse na to, by wygrać go 6:0. Miedwiediew był jednak w stanie obronić trzy piłki setowe i ostatecznie przegrał seta 1:6. Miedwiediew nie był w stanie wypracować sobie ani jednego break pointa w tym fragmencie spotkania. W decydującym secie Sinner obronił dwa break pointy i wygrał go 6:4. W ten sposób lider rankingu ATP wywalczył awans do półfinału US Open po raz pierwszy w karierze.

Dzięki temu w półfinale US Open zobaczymy czwórkę tenisistów, którzy do tej pory ani razu nie wygrali US Open. Sinner zagra o finał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem (25. ATP), który pokonał 6:3, 7:5, 6:2 Alexa De Minaura z Australii (10. ATP). Draper po raz pierwszy zagra na tym etapie turnieju wielkoszlemowego. Do tej pory największym sukcesem Brytyjczyka była czwarta runda US Open z zeszłego roku.

W drugiej parze półfinałowej dojdzie do amerykańskiego pojedynku. Po jednej stronie znajdzie się Frances Tiafoe (20. ATP), który w ćwierćfinale prowadził 6:3, 6:7 (5), 6:3, 4:1, ale Bułgar Grigor Dimitrow (9. ATP) musiał skreczować. Po drugiej stronie w tym pojedynku będzie Taylor Fritz (12. ATP), który wywalczył awans do półfinału po zwycięstwie 7:6 (2), 3:6, 6:4, 7:6 (3) nad Niemcem Alexandrem Zverevem (4. ATP).

W ten sposób Amerykanie będą mieli pierwszego finalistę US Open od 2006 r., kiedy to Andy Roddick przegrał w finale 2:6, 6:4, 5:7, 1:6 z Rogerem Federerem.