Hit! Jego partnerka zarobiła podczas US Open więcej od niego. Kosmiczna kasa

Tommy Paul (14. ATP) niezmiennie czeka na przejście czwartej rundy US Open. W tym roku także ta sztuka mu się nie udało, gdyż przegrał z Jannikiem Sinnerem (1. ATP) 6:7(3-7), 6:7(5-7), 1:6. Amerykański tenisista mógł mieć do siebie pretensje szczególnie za pierwszego seta, w którym prowadził 4:1 z podwójnym przełamaniem.

Tommy Paul zarobił podczas US Open 325 tysięcy dolarów. Jego partnerka o wiele więcej

Ostatecznie Paul obronił punkty sprzed roku, kiedy to również odpadł z US Open w czwartej rundzie. Dodatkowo za tegoroczny występ na jego konto wpłynęło 325 tysięcy dolarów. Nie jest to największa, ale też nie najmniejsza kwota, jaką można zarobić.

Okazuje się jednak, że ta kwota nie umywa się do tej, jaką podczas US Open zarobiła jego partnerka Paige Lorenze. Tak, próżno jej szukać w zmaganiach tenisowych, gdyż Lorenze jest 26-letnią amerykańską influencerką, którą tylko na Instagramie obserwuje ponad 700 tysięcy osób. Jej kanał w serwisie YouTube ma ponad 250 tysięcy subskrypcji.

- Podczas US Open mam prawdopodobnie tyle samo umów z markami, co Tommy - przyznała Lorenze w rozmowie z "Forbesem". O ilu umowach mowa? Ponad piętnastu. Magazyn przewiduje, że influencerka z samych reklam zarobi w tym roku od miliona do trzech milionów dolarów. To niemalże 10 razy więcej niż jej partner za grę w nowojorskim turnieju.

- Skłamałabym, gdybym powiedziała, że tenis nie wpłynął na moje dochody. Jeśli chodzi o interesy z markami, to uczynił moje treści bardziej wartościowymi - przyznała wprost Lorenze. Według "Forbesa" za jeden post w mediach społecznościowych influencerka może zainkasować nawet 60 tysięcy dolarów. Patrząc na to, że w trakcie US Open opublikowała ich już osiem, to w najlepszym wypadku może jej to dać blisko pół miliona dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to około dwóch milionów złotych.

Zachowanie Paige Lorenze wzbudza wiele emocji wśród internautów. Najgłośniej było o sytuacji po finale turnieju ATP 500 w Londynie, który wygrał Tommy Paul. Wtedy próbowała skraść show tenisiście. Do sieci trafiły już nagrania z dość nietypowej sytuacji. Paul trzymał w rękach puchar, a Lorenze złapała go dłonią za szyję i starała się przyciągnąć delikatnie do siebie, co zirytowało fanów, którzy oceniali m.in., że influencerka chce się znaleźć w centrum uwagi.