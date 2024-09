Tak wygląda ranking WTA po porażce Igi Świątek w ćwierćfinale US Open

Iga Świątek (1. WTA) na etapie ćwierćfinału pożegnała się z US Open. Polska tenisistka gładko przegrała z Jessicą Pegulą (6. WTA) 2:6, 4:6. "Polka już od początku została zdominowana przez rywalkę. Popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów - w całym meczu aż 41 - i nie nadążała za tempem gry Amerykanki, która po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału wielkoszlemowego. Dokonała tego dopiero przy siódmym podejściu, przełamując 'klątwę ćwierćfinałów'" - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Zmiany w rankingu WTA. Iga Świątek po porażce ciągle na czele, ale na innych miejscach przetasowania

Jak ta porażka Igi Świątek wpłynęła na ranking WTA? W zestawieniu Live Polka ma o 190 punktów więcej (10885), gdyż przed rokiem na nowojorskich kortach odpadła już w czwartej rundzie. Poprawiła więc nieznacznie ten wynik i tak samo swoje saldo punktowe w rankingu. Jednocześnie jej prowadzenie jest niezagrożone po US Open.

Znajdująca się za jej plecami ciągle broni punktów za finał sprzed roku, więc obecnie ma 7496 punktów. W najlepszym wypadku, jeśli wygra cały turniej, będzie ich miała 8716. Obecnie trzecia jest Jelena Rybakina, ale może się to zmienić, jeśli Jessica Pegula awansuje do finału US Open. Z kolei Coco Gauff, która jeszcze nie dawno była numerem dwa na świecie, jest aktualnie szósta. Gdyby Emma Navarro wygrała cały turniej, to mistrzyni US Open sprzed roku może spaść nawet na siódme miejsce.

Ranking WTA Live [stan na 5 września]:

Iga Świątek (Polska) - 10885 pkt Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7496 pkt Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5871 pkt Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) - 5700 pkt Jasmine Paolini (Włochy) - 5398 pkt Coco Gauff (Stany Zjednoczone) - 4983 pkt Qinwen Zheng (Chiny) - 3980 pkt Emma Navarro (Stany Zjednoczone) - 3810 pkt Barbora Krejcikova (Czechy) - 3631 pkt Maria Sakkari (Grecja) - 3515 pkt

W półfinałach US Open Aryna Sabalenka (2. WTA) zagra z Emmą Navarro (12. WTA), a Jessica Pegula z Karoliną Muchovą (52. WTA). Po zmaganiach na nowojorskich kortach następnym dużym turniejem będzie WTA 1000 w Pekinie, który będzie rozgrywany w dniach 25 września - 6 października.