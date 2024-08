Sceny na US Open. Ostapenko gorzej trafić nie mogła. "Aż mnie zabolało"

Przed rokiem Jelena Ostapenko potwierdziła to, że ewidentnie ma sposób na Igę Świątek. W IV rundzie US Open udało jej się pokonać naszą zawodniczkę 3:6, 6:3, 6:1, a tym samym pozbawić ją szans na obronę tytułu. Gdyby tego było mało, to zanotowała wówczas czwarte zwycięstwo w bezpośrednich spotkaniach. Żadna tenisistka nie jest taką zmorą dla liderki światowego rankingu, jak właśnie Łotyszka.

Niepokojące sceny na US Open. Ostapenko trafiła partnerkę w twarz!

Ale na szczęście Świątek nie ma powodów do niepokoju w tegorocznej edycji. 10. rakieta świata znajduje się ostatnio w fatalnej formie i przystemplowała to tylko we wtorek w starciu z Naomi Osaką. Była liderka światowego rankingu nie dała jej żadnych szans i pewnie wygrała 6:3, 6:2. W związku z tym, że Łotyszka odpadła z turnieju zostaną jej odjęte punkty i czeka ją spadek w zestawieniu WTA.

Nie zamierzała za to wracać do domu, a w środę rozpoczęła rywalizację w deblu. 27-latka wspólnie z Ludmyłą Kiczenok potrzebowały nieco ponad godzinę, by rozprawić się z duetem Jessie Aney - Jessica Failla i awansować do II rundy. Do niepokojącego zdarzenia doszło podczas spotkania, kiedy w polu serwisowym znajdowała się właśnie Ostapenko. Ta, chcąc zaskoczyć rywalki mocnym podaniem, nieczysto trafiła w piłkę i niefortunnie posłała ją prosto w twarz partnerki.

Błyskawicznie Ukrainka chwyciła się za twarz, a Ostapenko ruszyła jej z pomocą i przeprosinami. "Znalazła sposób na zmianę partnerki. Zabiła ją", "to ryzyko zawodowe grać z Ostapenko", "aż mnie zabolało" - pisali fani w komentarzach. Wszystko zakończyło się jednak bez konsekwencji i Kiczenok była w stanie kontynuować grę.

Iga Świątek pozostaje główną faworytką do wygrania US Open. Po pierwszym meczu z Kamillą Rachimową nie kryła jednak rozczarowania. - Warto z takiego meczu wyciągnąć jakieś wnioski. W drugim secie mnie mocno spięło, więc starałam się po prostu skoncentrować bardziej na tenisie niż na tym, co się dzieje dookoła Muszę teraz skoncentrować się na ciężkiej pracy i czasami wyszarpywać te mecze - przyznała. W kolejnej rundzie liderka rankingu WTA zmierzy się z Eną Shibahara.