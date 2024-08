Hurkacz przemówił po meczu w US Open. Króciutko

Hubert Hurkacz (7. ATP) udanie rozpoczął ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open. Polak w pierwszym meczu pokonał Timofiejema Skatowa (188. ATP) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (3) i awansował do II rundy. Nie obyło się jednak bez nerwów i pomyłek. W całym meczu Hurkacz zanotował pięć podwójnych błędów i momentami miał spore problemy w postawieniu kroki nad "i".

Hubert Hurkacz skomentował triumf w US Open. Króciutko

Forma Huberta Hurkacza przed rywalizacją w US Open była pewną niewiadomą. Polak udał się na ten turniej po niezbyt udanych zawodach w Cincinnati, w których skreczował. W rozmowie ze Sport.pl 27-latek przyznał, że on i jego zespół nie przystępowali do niego w idealnym stanie. - Ale czuję się zdrowy i nie mogę doczekać się gry w Nowym Jorku - mówił.

Po meczu 27-latek skomentował swój triumf krótkim wpisem na portalu X. "Udany pierwszy dzień pod nowojorskim słońcem" - napisał Hurkacz.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Brawo Hubert! Super było Cię oglądać. Powodzenia dalej!", "Brawo Hubi! Oby tak dalej", "Świetny mecz, jazda", "Jazda bestioooooo!!!", "Oby tak dalej, Hubi!" - czytamy w komentarzach.

Na razie 25-latek w US Open grał sześć razy i raz odpadł w pierwszej rundzie, a pięć razy zaledwie w drugiej rundzie. Jego bilans na tym turnieju to pięć wygranych i sześć porażek - na żadnym innym Wielkim Szlemie Polak nie ma więcej porażek niż zwycięstw. Być może uda mu się to zmienić w tym roku.

W kolejnej rundzie Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Jordanem Thompsonem (32. ATP), który bez większych kłopotów do 1, 3 i 2 pokonał Francuza Constanta Lestienne'a (111. ATP).