Rewolucja w powołaniach Szkocji na mecz z Polską. Trener namieszał

Euro 2024 zakończyło się dla reprezentacji Polski klapą. Drużyna Michała Probierza przegrała z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) i już po dwóch kolejkach - jako pierwsza z grona finalistów - odpadła z turnieju. Nastrojów nie poprawił nawet remis z Francją (1:1).

Jeszcze gorzej na niemieckim turnieju poradzili sobie Szkoci. Drużyna Steve'a Clarke'a kolejno przegrała z Niemcami (1:5), zremisowała ze Szwajcarią (1:1) i przegrała z Węgrami (0:1) również odpadając po fazie grupowej. Z bilansem bramkowym 2:7 Szkoci byli najgorszym zespołem Euro pod tym względem.

Już 5 września na stadionie Hampden w Glasgow Szkoci zagrają z Polakami w pierwszym meczu kolejnej edycji Ligi Narodów. W tej samej grupie zagrają jeszcze Chorwaci oraz Portugalczycy.

We wtorek powołania na najbliższe zgrupowanie ogłosi Michał Probierz. Wczesnym popołudniem dokonał tego Clarke. I co ciekawe, w szkockiej kadrze jest aż czterech debiutantów. To bramkarz Kilmarnock Robby McCrorie, obrońca Sturmu Graz Max Johnston, pomocnik Vancouver Whitecaps Ryan Gauld oraz skrzydłowy Liverpoolu Ben Doak.

Szkoci ogłosili kadrę na mecz z Polską

Do drużyny narodowej wracają też napastnik Queens Park Rangers Lyndon Dykes i obrońca Rangers FC John Souttar, którzy nie znaleźli się w kadrze na Euro 2024. Dykes stracił turniej z powodu kontuzji, Souttar nie znalazł się w finałowej kadrze Clarke'a.

Ale na tym nie koniec zmian. W porównaniu do kadry na Euro 2024 w szkockim zespole zabraknie bramkarza Liama Kelly'ego, obrońców Jacka Hendry'ego, Rossa McCrorie'ego, Kierana Tierney'a i Liama Coopera, oraz pomocników Stuarta Armstronga i Ryana Jacka.

W szkockiej kadrze nie zagra też więcej jej dotychczasowy kapitan, zawodnik Celticu Glasgow - Callum McGregor - który na początku sierpnia ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Kadra Szkocji na mecze z Polską i Portugalią:

Bramkarze: Zander Clark (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich City), Robby McCrorie (Kilmarnock)

Obrońcy: Grant Hanley (Norwich City), Max Johnston (SK Sturm Graz), Scott McKenna (UD Las Palmas), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic)

Pomocnicy: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Ben Doak (Liverpool), James Forrest (Celtic), Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion FC), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Lewis Morgan (New York Red Bulls)

Napastnicy: Che Adams (Torino), Tommy Conway (Middlesborough), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian).