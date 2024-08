Co za bój Hurkacza. Trzy godziny walki i dwa tie-breaki!

US Open rok temu nie poszedł za bardzo po myśli Huberta Hurkacza (7. ATP). Polak odpadł już w drugiej rundzie po porażce z Jackiem Draperem (25. ATP). Już wiadomo, że wynik ten w najgorszym razie powtórzy. We wtorek uporał się w pierwszej rundzie z Kazachem Timofiejem Skatowem (188. ATP) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (3), choć momentami nie było lekko.

Hurkacz wykonał zadanie. Trzy sety wystarczyły

Mecz rozpoczął się dla Hurkacza znakomicie, bo od zwycięstwa do zera przy własnym serwisie. W drugim gemie miał szansę na przełamanie, ale jej nie wykorzystał. Skatow z dużym trudem wyrównał na 1:1. Potem panowie szybko rozstrzygali kolejne trzy gemy serwisowe na swoją korzyść, popisując się przy okazji kilkoma asami. Wielkie emocje pojawiły się przy stanie 3:2 dla Polaka. Wówczas prowadził już 40:15, ale nie zmarnował dwa breakpointy. Gra toczyła się więc na przewagi i żaden z tenisistów nie ustępował. Kazach miał trzy okazje do skończenia gema, a Hurkacz dwie kolejne. Za drugim razem w końcu się udało.

27-latek miał więc przewagę przełamania i komfortowy wynik 4:2. Szybko zdobył kolejny punkt, wygrywając do 15. W odpowiedzi Skatow triumfował do zera, ale Hurkaczowi brakowało już tylko punktu, by zakończyć partię. Zrobiło się jednak bardzo niebezpiecznie, gdy Kazach miał w górze breakpointa. Na szczęście nasz zawodnik zdołał się wybronić asem serwisowym, a po chwili zamknął partię wynikiem 6:3.

Drugi set długo układał się dość schematycznie. Obaj panowie skrzętnie wykorzystywali przewagę własnego podania. Nie dość, że na zmianę zdobywali punkty, to jeszcze nie dawali przeciwnikowi dojść do ani jednego breakpointa. Wszystko zmieniło się przy stanie 4:4. Wówczas Hurkacz przełamał i wydawało się, że kolejny triumf w całym secie ma na wyciągnięcie ręki. Niestety sam również dał się zaskoczyć i przy swoim podaniu przegrał do 15. W końcu panowie doprowadzili do tie-breaka. Ten długo pozostawał wyrównany, ale od wyniku 4:4 punkty zdobywał już tylko Hurkacz. Skończyło się więc wygraną 7:6 (7:4).

Wielki powrót Hurkacza. Asy serwisowe zdecydowały

Hurkaczowi do zwycięstwa pozostała już tylko jedna partia, ale Skatow wciąż nie dawał za wygraną. W końcu po raz drugi w tym meczu przełamał, objął prowadzenie 3:2 i to on był w korzystniejszej sytuacji. Reakcja Polaka była jednak błyskawiczna. Ambitnie walczył o wyrównanie i dopiął swego. Choć rywal miał już dwie okazje, by wyjść na 4:2, Polak wyśmienicie się wybronił, stworzył przewagę i za drugim razem wykorzystał breakpointa.

Skatow raz jeszcze mógł przełamać w dziewiątym gemie, ale znów Polaka z opresji uratował as serwisowy. Hurkacz wygrał przy swoim podaniu, po czym Kazach odwdzięczył się tym samym i było 5:5. W kolejnych dwóch gemach sytuacja się powtórzyła i oglądaliśmy drugi w tym spotkaniu tie-break. W nim Hurkacz nie dał już Kazachowi żadnych szans. Wygrał do trzech i cały mecz 6:3, 7:6 (4), 7:6 (3). W sumie w całym spotkaniu zaserwował aż 27 asów, przy zaledwie trzech rywala.

W kolejnej rundzie Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Jordanem Thompsonem (32. ATP), który bez większych kłopotów do 1, 3 i 2 pokonał Francuza Constanta Lestienne'a (111. ATP).