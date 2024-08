- Spróbuję potraktować tę imprezę jak turniej treningowy. Oczywiście nie zlekceważę go, ale będę starała się wdrożyć wszystkie rzeczy, które ćwiczyłam. Myślę, że to najlepsze podejście dla mnie - mówiła Iga Świątek tuż przed startem WTA 1000 w Cincinnati. I faktycznie, plan realizowała z powodzeniem, aż do półfinału. Tam uległa zdecydowanie silniejszej tego dnia Arynie Sabalence - 3:6, 3:6. Polka popełniała sporo błędów, miała też duże problemy przy własnym serwisie, przez co nie była w stanie odeprzeć ataków Białorusinki.

Eksperci i kibice próbowali znaleźć przyczyny słabszej dyspozycji 23-latki w USA. Wskazywali, że powodem może być m.in. napięty harmonogram turniejów i gier, o czym już kilkukrotnie wspominała sama liderka rankingu WTA.

Własną teorię wysnuł z kolei Tom Jones, użytkownik X. Opublikował filmik, na którym widać Świątek w akcji w trakcie meczu z Jule Niemeier podczas czwartej rundy US Open 2022. Wówczas Polka znakomicie pracowała w defensywie i mimo trudnych piłek, potrafiła odeprzeć ataki rywalki i to w iście widowiskowym stylu.

"To szaleństwo, gdy możemy spojrzeć wstecz na US Open i widzimy, o ile bardziej atletyczna była Świątek w porównaniu do tego, jak jest teraz. Jej gra w obronie zdecydowanie się pogorszyła, ponieważ nie ma już takiej szybkości, jaką miała tutaj. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ją straciła. Może to kwestia większego nacisku na siłę niż na szybkość, a może po prostu kontuzja?" - zastanawiał się internauta.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy zgodzili się ze zdaniem Jonesa, inni przedstawili odmienne teorie. Wpis nie uszedł też uwadze Macieja Ryszczuka, a więc trenera odpowiedzialnego za przygotowanie fizyczne Świątek.

Ryszczuk odpowiedział krótko, ale dosadnie, ucinając spekulacje. "To ani trochę nie jest prawdą" - oświadczył szkoleniowiec. I te słowa powinny zakończyć życie kibicowskich teorii. W końcu Ryszczuk najlepiej wie, w jakiej formie fizycznej znajduje się Świątek.

Ryszczuk się nie hamował. "Dlaczego?"

Powinny, ale nie zakończyły. Inny internauta miał pretensje do szkoleniowca, że ten nie próbuje nawet udowodnić swoich racji, tylko po prostu odrzuca krytykę. "Dlaczego miałbym podawać komuś przykłady? To ty powinieneś podać mi taki, który świadczy o tym, że jest wolniejsza, itd.! Mam dane, które pokazują, że to nie jest prawda. Jeśli masz obiektywne dane, które mówią, że się mylę, to chętnie je przejrzę" - podkreślił Ryszczuk.

Kibice dyskutują, a Świątek szykuje się na US Open. Polka będzie celować w trofeum, które udało jej się zdobyć w 2022 roku. Był to jej pierwszy wygrany turniej wielkoszlemowy na kortach twardych i, jak na razie, jedyny. Cztery pozostałe puchary wznosiła na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023, 2024).

W poprzednim sezonie turnieju w Nowym Jorku Świątek dotarła do 1/16 finału, w którym uległa Jelenie Ostapenko 6:3, 3:6, 1:6. Tegoroczny US Open rozpocznie się już w poniedziałek 26 sierpnia. W tej chwili trwają kwalifikacje.