Świątek naprawdę to napisała. Rzuciła wyzwanie Mirosław. "Miejsce i godzina"

Iga Świątek po wywalczeniu brązu olimpijskiego wróciła do gry na turniej WTA 1000 w Cincinnati, gdzie dotarła do półfinału. Tam przegrała z Aryną Sabalenką 3:6, 3:6 i pożegnała się ze zmaganiami. Teraz czekają ją zmagania w US Open, gdzie dwa lata temu wygrała, a w 2023 roku dotarła do czwartej rundy.

Iga Świątek podsumowała turniej w Cincinnati. Zwróciła się do Aleksandry Mirosław. "Mogę?"

Po prawie dwutygodniowej przerwie Świątek wróciła do gry i dotarła do półfinału ważnego turnieju, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Sama liderka światowego rankingu wydaje się naprawdę zadowolona ze zmagań, o czym świadczy jej wpis w mediach społecznościowych.

"Praca nad sobą, dla samej siebie, nad swoimi celami właściwie nigdy się nie kończy. Czasami przyjdą zwątpienia, czasami jakiś regres, ale w swoim tempie idę dalej. To był dobry tydzień w Cincinnati. Teraz chwila odpoczynku, a potem wrzucamy kolejny bieg" - napisała Świątek.

Przy okazji tenisistka opublikowała serię zdjęć z turnieju. Kilka z nich to fotografie na korcie, a reszta to Świątek odpoczywająca na kanapie, w basenie i dobrze bawiąca się na placu zabaw. Konkretnie to na małej ściance wspinaczkowej dla dzieci. Oczywiście przy tej okazji nie mogło zabraknąć nawiązania do złotej medalistki z Paryża Aleksandry Mirosław.

"Przy okazji. Ola Mirosław, czy jestem gotowa, żeby się z Tobą ścigać? Sprzęt się zgadza?" - napisała w żartach Świątek, oznaczając mistrzynię olimpijską. Na odpowiedź nie musiała długo czekać. "Strój perfekcyjny! Poproszę miejsce i godzinę" - odpisała Mirosław.

Być może kiedyś doczekamy się wspólnego wspinania wybitnych polskich sportsmenek. Na razie Ola Mirosław odpoczywa jednak po igrzyskach, a Iga Świątek przygotowuje się do zmagań w US Open. Początek drabinki głównej ostatniego Wielkiego Szlema w 2024 roku już 26 sierpnia.