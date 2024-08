Tak Pegula nazwała Sabalenkę po finale. Aż schowała twarz, gdy to usłyszała

- Nie było mocnych na Arynę Sabalenkę w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Białorusinka wygrała cały turniej bez straty seta, a w finale pokonała Jessikę Pegulę 6:3, 7:5. Pojedynek długo toczył się pod absolutną dominacją wiceliderki rankingu, która grała koncertowy tenis, ale podobnie jak w przypadku półfinałowego starcia z Igą Świątek, zacięła się na sam koniec. Zdołała jednak sięgnąć po 15. tytuł w karierze - tak finał WTA 1000 w Cinncinati opisywał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

Pegula naprawdę to powiedziała. Sabalenka nie mogła uwierzyć

Białorusinka całkowicie zasłużenie wygrała turniej, który jest zarazem próbą generalną przed ostatnimi w tym roku zmaganiami wielkoszlemowymi. Już lada moment rozpoczyna się US Open, gdzie z pewnością należeć będzie do grona faworytek.

Tak uważa, chociażby "The New York Times", który zwraca uwagę na dyspozycję innych zawodniczek światowej czołówki.

- Sabalenka, która zdobyła tytuł bez utraty seta, będzie miała nadzieję na wzmocnienie swojej formy na kortach twardych w Nowym Jorku. Broniąca tytułu Coco Gauff ma słabą passę, Iga Świątek wróciła z igrzysk olimpijskich, a światowa "czwórka" Jelena Rybakina ma problemy z utrzymaniem formy - czytamy.

Pegula, która musiała uznać wyższość Sabalenki w finale, tuż po porażce - w wywiadzie na korcie - wypowiedziała znamienne słowa.

- Zabawne, Andrew (Krasny - dop. red) powiedział Aryna, a ja myślałam, że powiedział Serena, ale dzisiaj, biorąc pod uwagę sposób, w jaki serwowałaś, wydawało mi się, że to Serena, więc nie wiem, może wolałabym Serenę zamiast Aryny - powiedziała ze śmiechem. Sabalenka na te słowa schowała twarz w dłoniach z wyraźnym zakłopotaniem.

Porównanie do tak wielkiej postaci tenisa jak legendarna Serena Williams to sporego kalibru nobilitacja. Amerykanka aż sześć razy wygrywała US Open, a w sumie aż 23-krotnie triumfowała w wielkoszlemowych turniejach. Sabalenka, póki co może się pochwalić dwoma tytułami Wielkiego Szlema. Oba wywalczyła w Australian Open (2023, 2024).

Niewykluczone jednak, że wkrótce do CV dopisze zwycięstwo w US Open. Zwłaszcza że w ostatnich trzech latach w Nowym Jorku dochodziła do decydujących faz. W 2022 roku odpadła w półfinale po sensacyjnej porażce z Leylah Fernandez, zaś rok później na tym samym etapie wyeliminowała ją Iga Świątek. W 2023 roku dopiero w finale uznała wyższość Coco Gauff.