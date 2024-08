Błyskawiczny mecz Katarzyny Kawy w US Open. Miazga w drugim secie

Dotychczas największym sukcesem 31-letniej Katarzyny Kawy była druga runda Wimbledonu w 2022 roku. W drabince głównej US Open grała raz - w 2022 roku. W pozostałych edycjach imprezy na Flushing Meadows nie udało jej się wygrać meczu w kwalifikacjach.

Miłe złego początki Katarzyny Kawy

W tym roku Katarzyna Kawa (189. WTA) po raz piąty w karierze stanęła do rywalizacji w Nowym Jorku. W pierwszej rundzie kwalifikacji trafiła na Hiszpankę Marinę Bassols Riberę (115. WTA), która była rozstawiona z 12. numerem.

Rywalizację na korcie numer osiem lepiej rozpoczęła niżej notowana Polka, która przełamała rywalkę w trzecim secie. Serwis nie odgrywał jednak zbyt istotnej roli, albowiem obie tenisistki nie budowały swojej przewagi tym elementem. Gra toczyła się z linii końcowej, a wiele wymian było bardzo długich, wręcz "na wyniszczenie".

Hiszpanka od pewnego momentu zaczęła lepiej kontrować uderzenia Kawy, co doprowadziło ją do odrobienia strat. To ona złapała lepsze momentum, natomiast Polka zaczęła popełniać błędy w momentach próby przyspieszenie gry. To niestety utrzymywało się w decydującym fragmencie pierwszego seta. Bassols Ribera posłała dwa kąśliwe bekhendy po linii, które pozwoliły jej wygrać tę partię 6:4.

Katarzyna Kawa po przerwie toaletowej próbowała jeszcze nawiązać walkę na początku drugiego seta, ale rywalka była po prostu lepsza i z zimną krwią wygrywała kluczowe piłki. Polce tego brakowało, przez co coraz bardziej odjeżdżał jej wynik. Od stanu 3:1 w pierwszym secie, wygrała tylko jednego gema. Dobijające było przełamanie na 0:4, mimo że Kawa prowadziła w tym gemie 30:0. Kilkanaście minut później Marina Bassols Ribera zamknęła to spotkanie wynikiem 6:4, 6:0. Potrzebowała do tego nieco ponad godzinę.

We wtorek swój pierwszy mecz w kwalifikacjach US Open rozegra Maja Chwalińska (168. WTA). Jej rywalką będzie 18-letnia Australijka Maya Joint (139. WTA). To będzie ich już trzecie spotkanie w tym roku - dwa poprzednie w trzech setach wygrywała Joint.