Sabalenka zabrała głos ws. Świątek. "Naprawdę"

Nie brakowało emocji w ćwierćfinałowym spotkaniu Igi Świątek (1. WTA) z 17-letnią Rosjanką Mirrą Andriejewą (24. WTA). Ostatecznie to polska tenisista wygrała 4:6, 6:3, 7:5 i zameldowała się w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W nim zmierzy się z Aryną Sabalenką (3. WTA). Białorusinka bez większych problemów pokonała Ludmiłę Samsonową (17. WTA) 6:3, 6:2. Tym samym wygrała pierwszy raz trzy mecze z rzędu od czasu zmagań w Roland Garros, gdzie odpadła w ćwierćfinale.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Aryna Sabalenka liczy na "świetną bitwę" na tenisowym korcie z Igą Świątek

Aryna Sabalenka po meczu z Ludmiłą Samsonową gościła w studiu Tennis Channel, gdzie została zapytana o mecz z Igą Świątek i o to, jaką rolę w tym spotkaniu odegra szybki kort w Cincinnati.

- Cóż, muszę zadać to pytanie swojemu trenerowi. W przeszłości rozegrałyśmy wiele wspaniałych meczów. Zawsze jest świetnie rywalizować z Igą. Niezależnie od wyników, to zawsze czerpię przyjemność z grania przeciwko niej. To trudne wyzwanie, ale naprawdę cieszę się z tego, że dotarłyśmy do półfinału i znowu ze sobą zagramy. Mam nadzieję, że to będzie świetna bitwa - powiedziała Sabalenka.

Dotychczas Iga Świątek i Aryna Sabalenka grały ze sobą 11-krotnie. Osiem z tych meczów wygrała Polka, a trzy Białorusinka. W tym roku mierzyły się dwukrotnie. W finale turnieju WTA 1000 w Madrycie po fenomenalnym meczu Świątek wygrała 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Z kolei w finale "tysięcznika" w Rzymie 23-latka zwyciężyła gładka 6:2, 6:3.

Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati rozpocznie się w niedzielę 18 sierpnia o godz. 17. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.