Mocne słowa Igi Świątek przed kamerą! "To się nie skończy dobrze"

Najlepsza tenisistka świata Iga Świątek miała arcytrudną przeprawę w meczu ćwierćfinałowym z Mirrą Andriejewą (Rosja, 24. WTA) w turnieju rangi WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Polka po meczu trwającym dwie godziny i 40 minut wygrała 4:6, 6:3, 7:5. - Iga Świątek pokonała Mirrę Andriejewą w ćwierćfinale imprezy w Cincinnati. To był dla Polki bardzo trudny pojedynek, o czym najlepiej świadczy jej pomeczowa wypowiedź. Rosjanie od razu pochwalili się słowami naszej tenisistki. W meczu o finał w USA Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Choć jest dopiero połowa sierpnia, to dla Igi Świątek turniej w Cincinnati jest już 14 turniejem, w którym gra. Numer jeden światowego rankingu grała kolejno w: United Cup, Australian Open, turniejach w Dausze, Dubaju, Indian Wells, Miami, Billie Jean, Stuttgarcie, Madrycie, Rzymie, Roland Garros, Wimbledonie, igrzyskach olimpijskich w Paryżu i teraz w Cincinnati. To bardzo dużo.

Polka na napięty harmonogram turniejów WTA zwróciła uwagę właśnie po meczu z Mirrą Andriejewą.

- Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć - powiedziała Iga Świątek.

Ze względu na zmęczenie sezonem, Polka na początku sierpnia zrezygnowała z występu w turnieju WTA 1000 w Toronto. - Z przykrością muszę poinformować, że z powodu zmęczenia spowodowanego ostatnimi tygodniami na korcie, muszę wycofać się z turnieju w Toronto. Wszystko przez intensywny harmonogram z tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi i zmieniającymi się nawierzchniami. Potrzebuję więcej czasu na odpoczynek i regenerację, aby być gotowa do gry podczas amerykańskiego swingu w dobrej kondycji i na moim najlepszym możliwym poziomie - tłumaczyła wtedy Świątek.

Polka w tym sezonie zagra jeszcze na pewno w wielkoszlemowym turnieju US Open, w WTA Finals oraz najprawdopodobniej w turniejach w Pekinie i Tokio, w których grała też rok temu (w Pekinie wygrała, a w Tokio odpadła w ćwierćfinale).