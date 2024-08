Hansi Flick przemówił. Ależ słowa po dwóch golach Lewandowskiego

FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon La Liga od zwycięstwa. Zespół z Katalonii w pierwszej kolejce pokonał na wyjeździe Valencię 2:1 po dublecie Roberta Lewandowskiego. "Polski napastnik znajdował się w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, dzięki czemu jego drużyna dokonała remontady i wywiozła z Estadio Mestalla cenne trzy punkty" - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Sam szkoleniowiec Barcelony nie krył radości ze znakomitej postawy naszego napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Hansi Flick docenił Roberta Lewandowskiego. Co za słowa

Po meczu Hansi Flick w ciepłych słowach wypowiedział się o Polaku. - Lewandowski? Trenowałem go w Bayernie [Monachium - przy.pred.], znam go naprawdę dobrze. Dzisiaj zaprezentował się dobrze, nie tylko ze względu na dwa gole, ale także ze względu na swoją grę w defensywie - powiedział trener Barcelony.

W spotkaniu z Valencią Raphinha zagrał za plecami Roberta Lewandowskiego. Flick nie wykluczył również możliwości, że za jakiś czas na tej pozycji zobaczymy Lamine Yamala. - Obaj - Lamine i Raphinha - mogą występować na różnych pozycjach z przodu - podkreślił 59-latek. - Teraz ważne jest, aby znaleźć rozwiązanie naszych problemów na niektórych pozycjach.(...) Mamy cały tydzień, by dobrze przygotować się na następny mecz [z Athletickiem Bilbao - przyp.red]. To też będzie trudne spotkanie - zaznaczył.

Ośmiu z szesnastu piłkarzy, którzy zagrali z Valencią, było z Akademii. Czy to jest problem dla Flicka? - Nie zwracam na to uwagi. Nie patrzę na to, czy to piłkarz z La Masii - stwierdził Niemiec. - Mówiłem o tym również podczas okresu przygotowawczego. Dobrze jest mieć takich zawodników do dyspozycji. Mogliście dzisiaj zobaczyć ich jakość. Bardzo nam to pomaga na początku sezonu - dodał.

Za tydzień w sobotę Barca zagra u siebie z Athletikiem Bilbao. Mecz zaplanowano na godzinę 19:00