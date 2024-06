Co za słowa o Hurkaczu przed Wimbledonem! Usłyszy cały tenisowy świat

Hubert Hurkacz (7. ATP) robił, co mógł, ale nie dał rady Jannikowi Sinnerowi (1. ATP) w finale turnieju ATP 500 w Halle. Po blisko dwugodzinnym boju polski tenisista przegrał 6:7(8-10), 6:7(2-7). Tym samym Hurkacz nie powtórzył wyniku z 2022 roku, gdy wygrał w tym turnieju. Mimo tego jedno było pewne - od poniedziałku 24 czerwca Hubert Hurkacz został sklasyfikowany na siódmym miejscu w rankingu ATP, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Dobra forma na kortach trawiastych jest na pewno doskonałym prognostykiem przed startem Huberta Hurkacza w Wimbledonie. Dotychczas najlepszy wynik polskiego tenisisty w tym turnieju to półfinał z 2021 roku. Pokonał wtedy m.in. Rogera Federera, a w meczu o finał przegrał z Matteo Berrettinim (60. ATP) 3:6, 0:6, 7:6(7-3), 4:6. Następnie odpadł w pierwszej rundzie w 2022 roku i w czwartej przed rokiem.

Hubert Hurkacz pierwszym z faworytów do wygrania Wimbledonu zaraz po "Wielkiej Trójce"

Hiszpański portal tenisowy Puntodebreak.com wymienił trzech faworytów do wygrania Wimbledonu, którymi naturalnie są Jannik Sinner, Novak Djoković (2. ATP) i Carlos Alcaraz (3. ATP). Jednocześnie serwis postanowił poszukać "alternatyw do wygranej" dla trzech najlepszych tenisistów światowego rankingu.

Hiszpanie podkreślają, że na pewno trzeba uważać na Alexandra Zvereva (4. ATP) czy Daniiła Miedwiedwiewa, ale to w Hubercie Hurkaczu upatrują "czwartego faworyta" do wygrania Wimbledonu. To właśnie polski tenisista jest wymieniony tuż za "zaimprowizowaną Wielką Trójką" (Sinner, Djoković, Alcaraz) jako główny faworyt do wygrania turnieju na londyńskich kortach.

Dalej Punto De Break wymienia m.in. Berrettiniego, który ostatnio nie jest w najlepszej formie, ale na kortach trawiastych radzi sobie szczególnie dobrze, a do tego posmakował gry w finale Wimbledonu.

Tegoroczny Wimbledon będzie rozgrywany w dniach 1-14 lipca. Relacje i najważniejszego informacje z tego turnieju będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.