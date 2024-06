Świątek wyrosła niespodziewana rywalka. Ogłaszają. "Nowa królowa"

Iga Świątek po kolejnym zwycięstwie w Rolandzie Garrosie przygotowuje się do startu na Wimbledonie. Trawiasta nawierzchnia nigdy nie była mocną stroną Polki, a najlepszy wynik na tym wielkoszlemowym turnieju osiągnęła rok temu, gdy dotarła do ćwierćfinału. Teraz z pewnością będzie liczyć na lepszy rezultat.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ wyrosła jej nowa rywalka. Mowa o Jekaterinie Aleksandrowej. Rosjanka niedawno rozpoczęła zmagania na turnieju WTA w Bad Homburgu. Tam w pierwszej rundzie bez większych problemów pokonała 6:3, 6:0 Nadię Podoroską. Jak wyliczył portal Tennisuptodate, było to jej 21 zwycięstwo na trawie od 2022 roku i jest to najlepszy wynik pod tym względem w kobiecym tenisie.

Aleksandrowa została okrzyknięta przez dziennikarzy "nową królową trawiastych kortów". Wyprzedziła Ons Jabeur, która ma na koncie 20 wygranych od 2022 roku, z czego 12 osiągnęła w dwóch poprzednich edycjach Wimbledonu. Podium zestawienia zamyka Katie Boulter. Brytyjka ma 19 zwycięstw i niedawno obroniła tytuł na turnieju w Nottingham.

Tenisistki z największą liczbą wygranych meczów na trawie od 2022 roku

Jekaterina Aleksandrowa - 21 Ons Jabeur - 20 Katie Boulter - 19 Caroline Garcia - 16 Beatriz Haddad Maia - 16 Jelena Ostapenko - 16 Jelena Rybakina - 14 Daria Kasatkina - 11 Aryna Sabalenka - 11 Donna Vekić - 11

Aleksandrowa może poprawić swój wynik. Już w środę zagra w kolejnej rundzie zawodów w Bad Homburgu. Tym razem jej rywalką będzie Donna Vekić. Wimbledon natomiast rozpocznie się już 1 lipca.