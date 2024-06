Jeszcze nikt tak o Świątek nie mówił. We Francji zrobili to po raz pierwszy. Jest reakcja

34-2, 20 wygranych z rzędu i czwarty finał - to wszystko dokonania Igi Świątek w turnieju Rolanda Garrosa. Polka jest prawdziwą królową Paryża i w sobotę zagra o czwarty triumf na tych kortach. Nic więc dziwnego, że we Francji zaczęto porównywać Igę Świątek do legendarnego tenisisty, który wielokrotnie wygrywał ten turniej. Z tego powodu powstał nowy przydomek. - To dla mnie bardzo miłe - przyznała Świątek w rozmowie z mediami.

4 screen: Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl