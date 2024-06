Ogromne problemy gwiazdy tenisa. Ujawnia, dlaczego od miesięcy nie wraca na kort

Simona Halep po powrocie zmierzyła się z Paulą Badosą i do pewnego momentu prezentowała się kapitalnie. Pierwszego seta wygrała 6:1, ale potem zaczęły jej doskwierać problemy zdrowotne i finalnie przegrała Dwa miesiące później przystąpiła do Challengera w Paryżu. I tym razem znów stało się najgorsze. Rumunka zwyciężyła premierową odsłonę z McCartney Kessler 7:5, natomiast potem nie była w stanie kontynuować gry.

Simona Halep zabrała głos ws. powrotu. "Nie wiem, co mi dokładnie jest"

Gdyby tego było mało, to organizatorzy Roland Garros nie przyznali jej dzikiej karty na turniej, co mocno ją rozczarowało. Za niepowodzenia zawodniczki odpowiedział trener Carlos Martinez, który został zwolniony po zaledwie siedmiu tygodniach pracy.

Sama zawodniczka rzekomo straciła ochotę do gry, gdyż trapiąca ją kontuzja kolana nie pozwala jej na udział w zawodach. Zdradziła jednak, że nie podda się i będzie chciała wrócić na kort. - Spodziewałam się, że kiedy wrócę, będzie trudno. Ale nie sądziłam, że aż tak. Miałam 18 miesięcy bez oficjalnego meczu i to było odczuwalne. Obecnie mam problemy z kolanem. Nie wiem, co mi dokładnie jest, ani co mam robić. Muszę poczekać na wyniki badań i wtedy podejmę decyzję, co dalej - oznajmiła dla Stirile Pro TV.

- Uraz jest poważny, bo kolano pozostaje spuchnięte. Po każdym oficjalnym starciu zbiera mi się w nim płyn w kolanie. Kiedy trenuje, nie mam problemów, ale w meczu, trochę mi to przeszkadza. Muszę uzbroić się w cierpliwość, gdyż lekarze mówią, że to nie jest to duży uraz. Nie jestem już jednak młoda, po 20 latach uprawiania sportu moje stawy są zużyte - dodała.

Rumunka wyznała, że pozostaje bez szkoleniowca i nie ma go na razie w planach. - Muszę odzyskać pewność siebie, a potem zdecyduje się na daną drużynę - wytłumaczyła. Czy zatem rozważa znów podjęcie współpracy z Darrenem Cahillem, który obecnie święci sukcesy z Jannikiem Sinnerem? - Jakie są na to szanse, skoro prowadzi światową jedynkę? - zapytała - Pozostaję z nim w kontakcie, jestem szczęśliwa z osiągnięć, jakie wspólnie odnoszą. - dopowiedziała.

Na koniec została zapytana o to, czy widzi szanse, że rumuński zawodnik wygra Wielkiego Szlema. - To trudne pytanie. Mam nadzieję, że tak, ale musimy myśleć realnie - potrzebne jest duże pragnienie i szaleństwo, by tego dokonać. Być może zostanę za to skrytykowana, ale nie widzę tego - podsumowała.