Co za wyczyn Igi Świątek! Jest jak Steffi Graf. Fenomen

Iga Świątek na kortach w Indian Wells jest praktycznie nie do zatrzymania. W tegorocznym turnieju dotarła do finału, a po drodze nie straciła ani jednego seta. Swoim rywalkom nie daje większych szans na wyrównaną rywalizację. Rzadko która tenisistka tak dominuje na kalifornijskich kortach. Do tej pory udawało się to legendom kobiecego tenisa. Świątek właśnie wyrównała osiągnięcie jednej z nich.

