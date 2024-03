Świątek wyszła na podwójne prowadzenie. Polka z dziesiątką, jakiej nie ma nikt inny

- Marta Kostiuk naprawdę potrafi grać dobrze w tenisa - zapewniała w pewnym momencie na antenie Canal+ Klaudia Jans-Ignacik tych z widzów, którzy po raz pierwszy oglądali mecz z udziałem tej zawodniczki. Ukrainka rzeczywiście była bardzo daleka od zaprezentowania swojego potencjału, który pokazywała jeszcze dzień wcześniej. A było to tym dobitniejsze, że będąca po drugiej stronie kortu Iga Świątek zagrała bardzo równo i ani przez chwilę nie wyciągnęła do niej pomocnej dłoni. Efekt - pewna i szybka wygrana 6:2, 6:1 faworytki oraz zapisanie się w historii prestiżowej rywalizacji "tysięczników".

Świątek poszła za ciosem, u Kostiuk bardziej wyboiście. Polka nauczycielką, Ukrainka uczennicą

- Ona potrafi grać wszystko, trzeba było to tylko poukładać - opowiadała o Kostiuk Sandra Zaniewska, która jest trenerką Ukrainki od ubiegłego roku. W zapowiedzi piątkowego pojedynku tej tenisistki ze Świątek na stronie turnieju w Indian Wells również zwracano na to uwagę. Stwierdzono, że poprzednie pojedynki Polki w tej edycji - stoczone zarówno z zawodniczkami dysponującymi potężnym uderzeniem, jak i tymi opierającymi się na regularności - przygotowały ją na starcie z tenisistką z Kijowa, która potrafi jedno i drugie.

Tyle że akurat w piątek tego nie potwierdziła. Zamiast tego były po jej stronie nerwowość i niepewność, a potem frustracja. Po kolejnych błędach krzywiła się i rozkładała ręce w geście bezradności. Z jednej strony był to efekt jej słabszej gry, z drugiej - liderka światowego rankingu robiła swoje od pierwszej do ostatniej piłki.

Należą do tego samego tenisowego pokolenia. Obie jeszcze przed wkroczeniem do dorosłej rywalizacji potwierdziły drzemiący w nich potencjał. Świątek jako 17-latka wygrała juniorski Wimbledon, Kostiuk zaś w wieku zaledwie 14 lat triumfowała w juniorskim Australian Open (została drugą najmłodszą zwyciężczynią tej imprezy w klasyfikacji wszech czasów). Ukrainka rok później dostała szansę w seniorskich zmaganiach w Melbourne i dotarła aż do trzeciej rundy (jako najmłodsza w Wielkim Szlemie od 21 lat).

22-letnia Polka w kolejnych latach poszła za ciosem także w dorosłej rywalizacji, zdobywając m.in. cztery tytuły wielkoszlemowe i obejmując prowadzenie w rankingu WTA. Kariera młodszej o rok Kostiuk nie miała aż tak zawrotnego tempa. Przeszła bardziej żmudną drogę. Czasem we znaki dawały się jej kłopoty zdrowotne, ale - jak sama mówiła - potrzebowała też czasu, by poukładać wszystkie potrzebne do odnoszenia sukcesów elementy.

Ostatnie miesiące pokazywały, że coś wreszcie u niej "kliknęło", co miało przełożenie na regularność w notowaniu dobrych wyników. W poprzednim sezonie wygrała pierwszy turniej WTA, w styczniu dotarła do ćwierćfinału Australian Open (najlepszy wynik w Wielkim Szlemie), a tuż przed przenosinami do Indian Wells zagrała w finale w San Diego. Wydawała się być na fali, ale do piątku. W pierwszym półfinale imprezy rangi 1000. Była bardziej uczennicą, a Polka nauczycielką, która wskazuje każdy błąd.

Zaniewska opowiadała ostatnio, że jej zawodniczka w wolnym czasie lubi układać z mężem puzzle. Taka forma relaksu pasuje też do jej wszechstronności na korcie. Piątkowy występ 21-latki wyglądał jednak tak, jakby nawet nie wysypała wszystkich puzzli z pudełka. I dlatego właśnie Jans-Ignacik musiała zapewniać tych, którzy wcześniej nie obserwowali gry Ukrainki, że potrafi ona znacznie więcej.

Rywalka Świątek krzywiła się z dwóch powodów. Ważna dziewiętnastka i imponująca dziesiątka

Świątek i Kostiuk w seniorskiej karierze zmierzyły się wcześniej raz - w 1/8 finału Roland Garros 2021 Polka wygrała 6:3, 6:4. Zawodniczka z Kijowa nie kryła po awansie do półfinału zmagań w Indian Wells radości z kolejnej szansy na pojedynek z pierwszą rakietą globu.

- Myślę, że będzie to świetny mecz - zapowiedziała wówczas.

Takie samo było nastawienie wielu innych osób. Tym bardziej, że udział w czwartkowym ćwierćfinale 32. w rankingu WTA Ukrainka zaczęła od wygrania dziewięciu kolejnych gemów. Dzień później jednak po wygraniu pierwszego gema przegrała pięć następnych, a w pierwszym secie rozstrzygnęła potem na swoją korzyść już tylko jednego. Po kolejnych błędach w tym spotkaniu jej mowa ciała nie pozostawiała wątpliwości - to nie był jej dzień. Minę miała coraz bardziej nietęgą, co miało związek m.in. z 23 niewymuszonymi błędami po jej stronie i zaledwie sześcioma Świątek.

W drugim secie Kostiuk zaczęła się krzywić także z innego powodu. Podczas jednej z akcji uszkodziła stopę i przez pewien czas wyraźnie dawała do zrozumienia, że odczuwa w niej ból. Z tego też powodu skorzystała z przerwy medycznej. Mecz dokończyła, ale żadnego dużego zrywu nie zanotowała. A Polka? Na kalifornijskiej pustyni idzie jak burza - do finału dotarła bez straty seta i z partiami wygrywanymi: 6:3, 6:0, 6:4, 6:0, 6:1, 6:2, 6:4, 1:0 (Caroline Wozniacki skreczowała na początku drugiego seta w ćwierćfinale), 6:2, 6:1.

Świątek wygrała właśnie 19. mecz w tym sezonie, dzięki czemu obok prowadzenia w rankingu WTA wyszła też na prowadzenie w klasyfikacji zawodniczek o największej liczbie zwycięstw w tym okresie czasu. Wiceliderka może nieco zaskakiwać kibiców przyzwyczajonych do wielkich nazwiska - jest nią Amerykanka Emma Navarro (18), a podium zamyka Jelena Rybakina (17). Kostiuk jest zaś czwarta, z 15 wygranymi.

Polka ma też dodatkowy powód do radości, taki historyczny. Awansowała właśnie do 10. finału "tysięcznika". Żadna inna tenisistka nie osiągnęła tego przed ukończeniem 23. rokiem życia. A tenisistka Tomasza Wiktorowskiego może jeszcze tę statystykę wyśrubować - 23. urodziny świętować będzie 31 maja, a do tego czasu będzie miała szansę wystąpić w trzech tak prestiżowych turniejach - w Miami, Madrycie i Rzymie. W każdym z nich w przeszłości docierała już co najmniej raz do meczu o tytuł (w stolicy Włoch wygrała go w dwóch poprzednich edycjach, na Florydzie triumfowała dwa lata temu, a w Hiszpanii była w finale w minionym sezonie).