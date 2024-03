Co za odlot! Zniszczoł z najlepszym dniem w karierze! "Fuu! Do teraz nie mogę uwierzyć"

Dwanaście dni temu Aleksander Zniszczoł odniósł życiowy sukces. Konkurs w Lahti skończył na trzecim miejscu. To było jego pierwsze i na razie jedyne podium wyskakane w Pucharze Świata w całej karierze.

Zobacz wideo Małysz wspomina odejście Michala Doleżala. "Miałem myśli, żeby odejść"

Tamtego dnia Zniszczoł był kolejno:

czwarty w kwalifikacjach

drugi w pierwszej serii konkursu

miał piąty wynik serii finałowej

To się pięknie poskładało na trzecie miejsce w ostatnim dla Aleksandra starcie przed jego 30. urodzinami. Jubileusz świętował 8 marca, a my chcielibyśmy zobaczyć, jak jeszcze chociaż raz w tym sezonie świętuje sukces na skoczni.

Zniszczoł zepsuł ten skok, a i tak wspaniale odleciał!

Piątek w Vikersund pokazał, że Zniszczoł jest w świetnej formie i zdecydowanie stać go na kolejny świetny wynik. W pierwszej serii treningowej poleciał 227,5 metra i był zdecydowanie najlepszy - miał notę o 4,6 pkt wyższą niż drugi Domen Prevc. W drugiej serii 234 m dały Aleksandrowi trzeci wynik - za Stefanem Kraftem i Timim Zajcem. A w kwalifikacjach lider naszej kadry poleciał 228,5 m i był piąty - za Peterem Prevcem, Kraftem, Danielem Huberem i Ryoyu Kobayashim.

- Nie był to dobry skok Olka - oceniał od razu ważny dla Zniszczoła trener Maciej Maciusiak. Ekspert Eurosportu dodawał: "To był skok z błędami. Myślę, że dobre Olek zachował na jutro, żeby walczyć o top 3. Na pewno jest w stanie to zrobić".

Chwilę później okazało się, że Zniszczoł w pełni się z Maciusiakiem zgadza. - Do teraz nie potrafię uwierzyć, jak z takiego skoku tyle zaleciałem. Normalnie sunąłem po ziemi przez cały lot! Myślałem: Kurdeee, może być ciężko, ale fuu! Na prędkości! - emocjonował się.

Tylko Kraft lepszy od Zniszczoła

Zniszczoł pewnie nie wie, że po zsumowaniu not ze wszystkich serii był drugim zawodnikiem dnia - tylko za liderem Pucharu Świata Kraftem. Zaledwie 3,8 pkt za seryjnie wygrywającym Austriakiem.

Zniszczoł w rozmowie z reporterem Eurosportu zupełnie nie skupiał się na wynikach. - To widać, że potrafię latać i po prostu się tym cieszę. Normalne skoki już się skończyły, teraz została mi zabawa - podkreślał. A zapytany, czy dużo sobie obiecuje po tym weekendzie, odpowiedział szczerze: - Nie, chcę się bawić. Widać, że potrafię, nie muszę nic dokładać, chcę mieć frajdę. Mam nadzieję, że dzisiaj jej trochę przyniosłem i że będę to kontynuował.

W sobotnim konkursie poza Zniszczołem zobaczymy jeszcze trzech Polaków - Kamila Stocha, który był w kwalifikacjach 33., Piotra Żyłę, który zajął 36. miejsce, i Dawida Kubackiego, który został sklasyfikowany tuż za Żyłą. Niestety do zawodów nie awansował Maciej Kot, który był 42. Początek konkursu o godzinie 16, transmisja w Eurosporcie, TVN-ie i w Playerze, relacja na żywo na Sport.pl