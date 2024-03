Janowicz wypalił o Hurkaczu. "Krzywe ułożenie stóp, przygarbienie"

We wrześniu 2022 roku Jerzy Janowicz zagrał swój ostatni oficjalny mecz w zawodowym tenisie i choć oficjalnie nie poinformował o zakończeniu kariery, to wiadomo, że kolejnego powrotu do rywalizacji już nie będzie. - Dopiero zaczynam oddychać świeżym powietrzem bez tenisa. Nie powiem, że zakończyłem karierę, bo nie lubię takich deklaracji. Nie potrzebuję atencji, poklasku - mówił w sierpniu zeszłego roku w rozmowie ze Sport.pl.

Janowicz wspomina młodego Hurkacza. "Krzywe ustawienie stóp, przygarbienie"

Największym sukcesem Jerzego Janowicza był półfinał Wimbledonu z 2013 roku, co łączy go z aktualnie najlepszym polskim tenisistą, czyli Hubertem Hurkaczem, który do tego etapu londyńskiego turnieju wielkoszlemowego docierał w 2021 roku, co wciąż jest jego najlepszym wynikiem w karierze. 27-latek już od kilku lat jest czołowym zawodnikiem na świecie. Trzy ostatnie sezony kończył w czołowej dziesiątce rankingu ATP, mimo że jako junior zbytnio nie rokował.

Jerzy Janowicz był gościem programu "Break Point" u Dawida Celta i Marka Furjana, w którym został zapytany właśnie o wspomnienie Hurkacza w czasach młodości. - Na pewno zaskoczyła mnie skala jego sukcesu. Patrząc na niego w tamtych czasach, nie wyglądał na gościa, który może grać na najwyższym poziomie. To krzywe ustawienie stóp, przygarbienie: to nie były oznaki, że ona ma papiery na poważne granie - przyznał trzykrotny finalista imprez ATP. Podzielił się także swoimi spostrzeżeniami na temat aktualnego sposobu gry ósmego tenisisty na świecie.

- Na pewno gra dobrze, ale wciąż uważam, że mógłby grać lepiej. Nie wiem, dlaczego jego tenis dalej jest taki defensywny. Jest pod tym względem progres, ale tylko wtedy, kiedy ma przewagę nad swoim oponentem. Jeżeli pojawia problem po drugiej stronie siatki, to zaczyna się znowu cofać do defensywy. Ofensywa nie jest u niego czymś komfortowym, to raczej coś, co robi okazjonalnie - przyznał Jerzy Janowicz.

Hubert Hurkacz w czwartek przegrał z Ugo Humbertem 6:3, 6:7(8), 3:6 w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Dubaju. Jego następnym turniejem będzie Indian Wells, które rusza 6 marca.