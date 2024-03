Majchrzak się nie zatrzymuje. Co za wieści! Zagra w finale

Kamil Majchrzak stara się odbudować karierę. Po 13-miesięcznym zawieszeniu wrócił do gry z przytupem. Wygrał dwa turnieje, a już lada moment może okazać się najlepszy w kolejnym. Wszystko to w miejscu, w którym światowy tenis dopiero raczkuje. Polski tenisista będzie miał szansę stać się historycznym zwycięzcą. Do tego pozostał mu już tylko jeden krok.

3 https://twitter.com/DawidZbik/status/1763511752111653124 Otwórz galerię Na Gazeta.pl