Znamy pary półfinału Pucharu Polski! Będzie się działo

O triumf w Pucharze Polski walczą już tylko cztery zespoły. Są to: ekstraklasowe Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin i Piast Gliwice oraz pierwszoligowa Wisła Kraków. Piątkowe losowanie dało odpowiedź na pytanie o to, które z nich zagrają ze sobą o awans do wielkiego finału rozgrywek. Ten odbędzie się za dwa miesiące na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oto wyniki losowania par półfinałowych Pucharu Polski.

